Aena es mostra «moderadament» optimista amb l'ampliació del Prat

El president d'Aena,, s'ha mostrati confia que el projecte es pugui incloure en el pla quinquennal d'inversions als aeroports que el Consell de Ministres preveu aprovar al setembre. Lucena ho ha dit en un col·loqui al Círculo Ecuestre amb el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona,quan demana un pronunciament sobre el Prat, després de les acusacions en aquest sentit fetes, entre altres, per l'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler. "Una aposta d'una empresa de més de 1.700 milions d'euros en cap cas és un xantatge ni posar ningú contra l'espasa i la paret", ha defensat.El president d'Aena ha argumentat també que aquest projecte desmenteix la "suposada mania" a Barcelona que se li atribueix a Aena. "Acceptem la inversió, és l'ocasió per desmentir el mite. Si fem aquesta proposta és perquè hi ha una confiança decidida amb Catalunya", ha continuat el president d'Aena, que ha puntualitzat queLucena, però, no s'ha estalviat lesi ha assenyalat les facilitats que s'ha trobat amb el projecte d'ampliació de Barajas, on diu que no hi ha hagut "cap qüestionament"., ha comentat.Sobre els arguments mediambientals a l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, Lucena ha afirmat que cal diferenciar el debat sobre La Ricarda i el de les emissions dels avions. Sobre aquest darrer àmbit, ha assegurat que les emissions del transport aeri suposen el 4% del total, una xifra relativa inferior a la de l'agricultura, a la construcció, la indústria i el transport terrestre, ha dit.ha defensat un cop més l'ampliació del Prat i. "Estem parlant de 15 cops l'actual plantilla de Nissan per no parlar dels llocs indirectes", ha indicat. Collboni ha admès les discrepàncies en el si de la coalició de govern municipal així com del plenari.El primer tinent d'alcaldia ha apostat per posar l'esforç en "treballar, entendre, empatitzar i donar arguments" en el debat sobre les compensacions mediambientals i els beneficis d'una major connectivitat aèria.

