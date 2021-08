Les estacions de metro «fantasma» de Barcelona

Estació de metro fantasma de Correus Foto: Arxiu de Manuel Marina

Cartell publicitari a l'estació fallida de metro de Correus. Foto: Arxiu de Manuel Marina

Aspecte actual de l'estació de metro fallida de Banc. Foto: Arxiu de Manuel Marina

Laamaga algunes. En algun cas van estar obertes al públic en el passat i encara conserven rastres del temps en què funcionaven, com ara cartells de publicitat. Unes altres es van construir, però no es van posar en funcionament mai.Dues de les estacionsen desús més conegudes es troben a la, el carrer que va acollir elde la capital catalana. Són les de Correus i Banc, que atresora una peculiar llegenda.L'estació fallida de, ubicada sota la plaça d'Antonio López, va funcionar del, quan va tancar en construir-se l'estació de Barceloneta, a escassa distància. A l'espai que ocupava l'andana encara s'hi pot trobar el rètol.Com a record de la seva existència també encara ara conserva a les parets, com ara cartells de les eleccions municipals del règim franquista, tal com explica, historiador i guia de l'empresa, que durant anys ha oferit la ruta BCN subterrània: històries del metro.La segona estació fantasma més coneguda és la de, batejada amb aquest nom per la proximitat amb l'edifici que als anys trenta era la segona seu del-més tard seria la seu de la desapareguda Caixa Catalunya. Va ser una parada construïda per l'Ajuntament, però que mai va arribar a entrar en funcionament. De fet, ni tan sols es va crear un accés cap a l'exterior."La gent deia que era una estació secreta connectada amb la seu del Banc d'Espanya i que a les nits hi paravenamb la recaptació de la venda dels bitllets de metro", relata Marina, que remarca que aquesta història és falsa perquè l'estació està a 25 metres de l'entitat i el banc es va ubicar allà temps després.L'estació fallida més ben conservada és la de, sota l'avinguda del mateix nom. Construïda als anys seixanta on conflueixen l'avinguda Gaudí i el carrer Lepant, anava a formar part de la línia 2, però mai va arribar a funcionar.La parada de Gaudíi al seu interior hi ha un espai on TMB organitza esdeveniments i sales de reunions que ocupen, entre altres, una associació de jubilats del metro i dels autobusos.A diferència de les anteriors, aquesta parada, en passar pel tram de la línia 5 entre Sagrada Família i Sant Pau. Les andanes i les escales mecàniques encara es conserven.

