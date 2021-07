Dos de cada tres joves se senten ciutadans de segona

Els joves, més irresponsables

La pandèmia ha empitjorat les. Així ho assenyala l'enquesta "Infància i joventut davant la pandèmia de Covid", publicada aquest dijous pel Centre d'Investigacions Sociològiques (), segons la qual el 68,2% dels espanyols d'entre 18 i 24 anys i el 66,9% dels d'entre 25 i 34 anys considera que els joves són, amb pitjors posicions i oportunitats.Una opinió compartida per bona part dels enquestats, els quals en global ho consideren en un 54,2% dels casos, mentre que només un 32% veu els joves com a ciutadans de primera. Només els majors de 64 anys tenen certs dubtes i un 43,5% els veu de segona i el 36,5%, de primera. Les opcions vitals, a més, han empitjorat durant la pandèmia, ja que aquells que creuen queque la dels pares ha crescut del 48,9% al 73,2%.Aquells que creien que els joves tindrien una millor vida han caigut del 28,9% de les respostes al 8,5%, mentre que un 14,1% encara pronostica que viuran millor. En el cas dels joves, són relativament, els quals creuen en un 71,7% de les respostes que tenen pitjors expectatives vitals, mentre que, en la franja dels 25 als 34 anys, aquest percentatge s'enfila fins al 80,2%.Pel que fa a la principal conseqüència de la pandèmia en el jovent, tant el conjunt de la mostra com els joves enquestats coincideixen en citar en primer lloc les menorst. És l'opció més citada, amb un 37,8% de les respostes, per davant dels(14,6%), l'augment de la(12,3%) i l'increment de l'(11,3%). Els efectes psicològics, però, preocupen molt als menors de 25 anys, els quals ho citen en un 23% dels casos com a principal conseqüència.La valoració del rol dels joves durant la pandèmia, però, és ambivalent. Un 50,2% de la mostra està molt o bastant d'acord en què aquests han actuat "de manera", opinió compartida fins i tot per un 38,7% dels menors de 25 anys i per un contundent 55,3% dels enquestats d'entre 25 i 34 anys.Un 66,7% reconeix també, però, que els joves han, un 73,4% admet que han renunciat a activitats d'oci i esports per preservari només un 31% opina que "només han pensat en fer botellots".L'enquesta també aborda lesen general, les quals haurien augmentat durant la pandèmia, segons un 85,1% dels enquestats. A l'hora de fer-hi front, un 70,5% defensa que els mésper tenir més eines per actuar contra la pobresa, el 75,6% creu que el govern ha de garantir que la riquesa es distribueixi de forma justa, el 90,2% lamenta que les diferències d'ingressos són massa grans i tan sols un 8,9% afirma que els pobres ho són perquè no s'esforcen prou i menys de la meitat opina que, si l'economia millora, la pobresa desapareixerà automàticament.

