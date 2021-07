Més de 400.000 euros per als bancs d'aliments de Catalunya

La campanya «Cap llar sense aliments» ha recaptat uns 400.000 euros. Foto: Fundació la Caixa

Possibilitat de col·laborar-hi fins al 31 d’agost

La segona edició de "Cap llar sense aliments" , que va impulsar la, amb el suport de, tanca amb 397.145 euros recaptats a Catalunya. Amb aquest import, s’han aconseguit 420 tones d’aliments bàsics i més de 8.000 persones en situació de vulnerabilitat tindran una alimentació bàsica garantida durant tot l’estiu.L’objectiu de la campanya en favor dels bancs d’aliments és ajudar les persones que han quedat més afectades pels efectes col·laterals de la Covid-19, que recorren a les gairebé 8.000 entitats socials col·laboradores per sol·licitar-hi aliments. Tal com es desprèn de la recent Enquesta de condicions de vida que ha dut a terme l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’índex de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) a Catalunya va augmentar 2,7 punts i va passar del 23,6% del 2019 al 26,3% el 2020 , i la privació material severa va pujar del 5,7% al 6,2%."L’emergència social que es deriva de la pandèmia persisteix, i per això hem de donar suport als qui ho necessiten més. Amb l’èxit d’aquesta acció solidària demostrem que junts som més forts i, gràcies als grans de sorra que s’hi han aportat, hi haurà milers de famílies que rebran ajudes d’aliments. Només així, units, aconseguirem erradicar la pobresa", ha destacat el president de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé.Segons la Federació Catalana de Bancs dels Aliments, la demanda d’ajuda va augmentar al voltant d’un 30% després de l’inici de la pandèmia i els bancs d’aliments de les quatre demarcacions van atendre 60.000 persones més que l’any anterior. Ara com ara, s’està donant assistència a 256.000 persones a través de 636 entitats socials col·laboradores.Arran de la pandèmia, s’ha detectat que el perfil de les persones que acudeixen als bancs d’aliments s’ha eixamplat: ara, els que necessiten aliments ja no són únicament persones en situació de pobresa severa, sinó també famílies que abans de la crisi tenien rendes mitjanes o baixes, i joves que han perdut la feina.Un 30% de les persones que han sol·licitat ajuda durant el primer any de la pandèmia no l’havien necessitada mai fins ara, segons que es desprèn de l’últim estudi de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. A més, aquesta situació es podria agreujar, segons els bancs d’aliments, si no es produeix un repunt en la recuperació econòmica quan acabin les mesures excepcionals de protecció social, com els ERTO.Els canals electrònics continuaran actius fins al 31 d’agost, tot i que la campanya s’hagi acabat. Per això, tothom qui ho vulgui hi pot seguir col·laborant a través de Bizum, enviant el donatiu al número 38014.A més, CaixaBank continuarà posant a disposició de tota la societat el portal corporatiu, encara que no siguin clients de l’entitat. A través de la banca en línia CaixaBank NOW, tant a l’aplicació com a la web, els qui hi vulguin col·laborar ho podran seguir fent.Per la seva banda, el portal capllarsensealiments.org continuarà vigent per poder-hi col·laborar.

