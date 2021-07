El Sindicat de Llogaters reclama a Aragonès una llei de pròrroga automàtica de contractes

Els'ha adreçat per carta al president,, per reclamar l'aprovació d'unaque, a més de regular el preu dels lloguers, estableixi mesures com la pròrroga automàtica dels contractes excepte en casos de força major. El sindicat reclama una reunió "d'urgència" amb Aragonès, a qui també traslladen la demanda deaprovada el passat setembre i ara amenaçada pel Tribunal Constitucional (TC).de lloguers poc després de la seva aprovació argumentant que la norma escapava de les competències de la Generalitat, i el TC el va admetre a tràmit al gener.al juny i la suspensió de la norma per part de l'alt tribunal podria ser imminent. "La llei protegeix a milers de famílies enfront l’especulació immobiliària. És una llei pionera en garantir drets socials en matèria d’habitatge a Europa", defensa el sindicat.El col·lectiu reivindica que a part del vot a favor de la llei d'ERC, Junts, CUP i comuns al Parlament, la mesura té el. La regulació està implantada en 61 municipis i les dades evidencien que els preus han baixat, mentre que l'oferta no ha decaigut.El sindicat situa en lesentre PSOE i Podem a Madrid la clau de volta per blindar la regulació catalana. El col·lectiu confia que la nova legislació signifiqui una ampliació de llei catalana al conjunt de l'Estat. "Cal negociar amb l’executiu de Pedro Sánchez perquè estengui el model català a tots els territoris, de tal manera que la llei catalana segueixi vigent", demana el sindicat a Aragonès.

Fins ara, però, el PSOE ha evitat complir el pacte de govern amb Podem per regular els lloguers al conjunt de l'Estat. Primer, plantejant com a alternativa a la regulació del mercat les bonificacions a propietaris que s'avinguessin a abaixar preus. Més tard, el govern espanyol va acordar una proposta per congelar el preu dels lloguers a les zones on es consideri que el mercat està tensionat. Aquesta mesura també deixaria fora la regulació catalana, ja que no contempla la possibilitat que la nova llei faci abaixar preus com sí que passa ara a Catalunya.

Més enllà del blindatge de la regulació vigent, la demanda del sindicat a Aragonès és també ampliar el contingut de la normativa a través d'una nova llei d'arrendaments urbans. La iniciativa formava part del. En l'acord, el compromís plantejava l'allargament de la durada dels contractes, la prohibició que els honoraris de les agències recaiguin sobre els inquilins i el reconeixement del sindicat com a interlocutor en matèria de drets dels llogaters. Tot plegat, a més de la pròrroga automàtica dels contractes.L'absència d'aquesta última mesura en l'actual llei de regulació és vista pel sindicat com la. Els llogaters poden reclamar als propietaris amb la llei a la mà una rebaixa o congelació del preu si aquest no s'ajusta a l'índex de la Generalitat o supera el de l'anterior contracte. En contrapartida, però, el propietari té possibilitat d'extingir el contracte sense aportar cap justificació.

