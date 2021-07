Hi ha excepcions per saltar-se el toc de queda?

Altres notícies que et poden interessar

L'agreujament de l'epidèmia fa tornar el confinament nocturn a Catalunya previsiblement aquest cap de setmana, quan rebi l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi resolt positivament i es publiqui al DOGC. No serà com l'anterior toc de queda, que s'aplicava a tot el territori, i tampoc tindrà el mateix horari.Des de la una de la matinada fins a les sis del matí. A més, i ja des d'aquest dijous, a les 00.30 tancaran tots els establiments de comerç, restauració o cultura.El Govern ha demanat permís judicial per, però preveu sol·licitarper a més setmanes. Patrícia Plaja, portaveu de l'Executiu, argumenta que en una setmana "no serà possible revertir les dades", i tampoc "ni la següent, ni l'altra".Tindran confinament nocturn els habitants de, els que tenen una incidència més elevada de contagis de Covid. Alguns d'ells no compleixen els paràmetres, però també s'hi aplicarà perquè estan envoltats de municipis on es limita la mobilitat nocturna. Si s'allarga més d'una setmana, com es preveu, podria canviar el llistat de localitats afectades.Les sancions són les mateixes que ja s'aplicaven fins ara pels incompliments de les restriccions anti-Covid:N'hi ha quatre. Una és per rebre assistència sanitària o anar a la farmàcia d'urgència. Una altra, pero tornar de la feina. També es permet sortir al carrer per recollir o tenir cura de menors d'edat. L'últim cas permès és per, de quatre a sis de la matinada.

