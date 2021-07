ERC tornaria a guanyar les eleccions a Barcelona i els veïns suspenen de nou Colau

Preocupació per l'economia

L'enquesta també pregunta als ciutadans per la situació econòmica. El 63,9% consideren que és dolenta o molt dolenta a Barcelona i només un 22,8% consideren que és bona o molt bona. La valoració negativa s'accentua quan es pregunta per l'evolució de la situació econòmica el darrer any: el 85,3% considera que ha empitjorat, per un 8,1% que assegura que ha millorat.



Aterrant la pregunta a la situació de cada llar, el 35,3% respon que l'economia familiar ha empitjorat al llarg dels darrers 12 mesos i un 17% considera que ha millorat. Un 70,4% dels enquestats creuen que trobar feina o millorar les condicions laborals és més difícil que fa un any. Amb tot, un 66,1% assegura tenir bones perspectives de futur per trobar-ne. Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

. Això és el que indica el Baròmetre semestral de Barcelona, que pregunta per la intenció de vot als veïns. L'enquesta va ser feta la primera quinzena de juny a 800 veïns, el 13,8% asseguraven que votarien els republicans, que van obtenir el 14,1% de suports als darrers comicis.i aconseguiria el 12,3% dels vots, mentre que el 2019 en va obtenir el 13,7. El resultat del baròmetre atorga avantatge a ERC després que en l'anterior enquesta -publicada el desembre del 2020- republicans (12%) i comuns (12,2%) repetien l'empat registrat el 2019.dels vots idels suports, superant la resta de partits que sí que tenen representació al ple. El PP n'aconseguiria el 2,5%, Ciutadans l'1,1% i Barcelona pel Canvi -el partit de Manuel Valls- només el 0,1%.Pel que fa a la valoració dels líders polítics,. L'alcaldessa, Ada Colau, suspèn per quarta vegada consecutiva amb un 4,7. És la mateixa nota que rep el seu soci de govern, Jaume Collboni (PSC), que repeteix qualificació respecte de l'anterior Baròmetre.El Baròmetre també pregunta per. Pel que fa a. Un percentatge que en el cas de la Generalitat baixa fins al 50%. En el cas de l'Estat, ho fa fins al 39,7%.Tot i la bona valoració del consistori,(un 8,4%), només superada per la percepció d'inseguretat, que és el principal problema per al 14% dels enquestats. Com a tercera principal preocupació els ciutadans assenyalen l'habitatge i l'atur o les condicions laborals amb un 8,1%.