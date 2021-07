Quants diners guanya el polèmic «tiktoker» Naim Darrechi?

és un dels tiktokers que més polèmiques ha protagonitzat i, malgrat tot, també és el jove espanyol amb més seguidors en aquesta xarxa social: més de 26 milions. L'última controvèrsia es refereix a les mentides que diu a les seves parelles sexuals per tenir relacions sense preservatiu: "Dic que sóc estèril i ja està", va dir en una entrevista. Unes paraules que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha portat a la Fiscalia.L'influencer, de 19 anys, va començar a fer-se popular el 2016 amb els seus vídeos a Musica.ly. El seu èxit en aquesta xarxa social, i després a TikTok, li van donar l'oportunitat d'explorar altres àmbits: el de l'escriptura i el de la música. El 2019 va publicar el llibre Muy Presonal i també va llançar la seva primera cançó Volver a empezar, amb la seva exparella Ángela Mármol.Des de llavors ha seguit guanyant seguidors i això fa que sigui un dels influencers amb més ingressos al mes. Segons publica LOC, Naim Darrechi es podria estar emportant entreAixò, però, no és tot. A aquests ingressos se li han de sumar els prop de 22.300 euros mensuals que guanya a través de Youtube. A més, també ofereix un curs per triomfar a TikTok pel qual cobraEls professionals de LOC calculen que Naim Darrechi cobra cada mescom a mínim, és a dir,amb la suma de tots els ingressos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor