L'independentisme es retroba al bressol de l'1-O

Aniversari en un lloc emblemàtic

Llimar diferències entre independentistes

En els últims anys,s'ha erigit com a punt de trobada d'un independentisme mancat d'estratègia conjunta des de l'octubre de 2017 i que en certs moments ha estat dominat pels retrets entre els dos principals partits,. L'entitat que presideix, l'únic dels presos que no ha fet per ara el salt a la política de partit, ha treballat per trobar punts d'entesa entre les vies de l'independentisme, uns denominadors comuns que es resumeixen, a dia d'avui, en les demandes d'amnistia i l'exercici del dret a l'autodeterminació. El carril central del moviment se situa en aquestes coordenades. En aquesta línia, i amb motiu del seu 60è aniversari, Òmnium reunirà aquest divendres al matí, a), bona part del Govern de l'1-O, en una imatge de fort contingut simbòlic, que ajuntarà de noua la ciutat bressol del referèndum, on s'hi van resguardar les urnes.L'acte arrencarà a les onze del matí a l'Ancien Collège Paul Langevin d'Elna, i està previst que només hi intervingui Cuixart. Tindrà una vessant poètica i cultural al principi, i també un fort contingut polític centrat bàsicament en el "retrobament" entre exili i presó. Hi assistirà el president de la Generalitat,; la presidenta del Parlament,; i el vicepresident del Govern,. També representants del partits independentistes, com, entre d'altres. L'acte servirà per reunir el govern de l'1-O, així que es desplaçaran fins a Elna Puigdemont i Junqueras, també bona part de consellers exiliats i indultats, l'expresidenta del Parlamenti l'expresident de l'i actual secretari general de Junts,. També hi haurà una àmplia representació del teixit associatiu català i nord-català.La ubicació de l'acte no és a l'atzar. Celebrar l'aniversari d'Òmnium a Elna és undurant la Guerra Civil i a l'1-O. La ciutat del Rosselló, situada a pocs quilòmetres de Perpinyà, va ser on la mestra suïssa Elisabeth Eidenbenz va crear, fa més de 80 anys, una maternitat per atendre les dones refugiades. Hi van néixer 600 nadons. L'exèrcit alemany la va tancar l'any 1944. La ciutat nord-catalana també va ser un dels punts on es va gestar el referèndum. Va ser el lloc on una xarxa de voluntaris va guardar durant uns dies les, en secret, sense que l'Estat les pogués interceptar. D'allà van entrar a Catalunya pels camins de l'exili i van arribar puntuals als centres de votació aquell diumenge plujós d'octubre davant la incredulitat de l'Estat que havia assegurat per activa i per passiva que es podria votar.En termes logístics, Elna permet reunir Puigdemont i la resta d'exiliats amb els exconsellers indultats pel govern espanyol. L'exili, guanyador de les principals batalles judicials a instàncies europees, queda al marge de l'indult i encara no pot tornar a, mentre que els presos van recuperar la llibertat el 23 de juny després de més de tres anys i mig empresonats i ara poden desplaçar-se a tot arreu. De fet, ja hi ha hagut trobades dels dirigents d'ERC amb Marta Rovira a, i també dels membres de Junts amb Puigdemont a Waterloo. L'acte d'Elna no serà, com esperava Òmnium, la primera imatge conjunta de l'expresident i l'exvicepresident, que ja es van trobar a lala setmana passada en una reunió de poca profunditat política i més aviat de caràcter personal Després d'una etapa complicada per a l'independentisme i marcada per la, l'acte vol avançar en el retrobament entre exili i presó i entre els dos sectors majoritaris del moviment. La distància imposada per la judicialització se suma, també, a lesi a lessobre com culminar el procés. La reunió entre presidents a lava deixar clar que les posicions entre lai l'es mantenen allunyades, i que difícilment laservirà per resoldre el conflicte. Per ara, Junts tanca files amb la via del diàleg malgrat que no hi confia i algunes veus ja qüestionen que se li hagin de donar dos anys de marge. L'acte d'Òmnium a Elna, malgrat totes les dificultats, vol ajudar a llimar diferències des del bressol del que va ser l'últim gran punt de consens de l'independentisme: l'1-O.

