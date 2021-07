Un de cada cent catalans s'ha contagiat de Covid en les últimes dues setmanes

CONTAGIS 809.095 (+8.294) INGRESSATS 1255 (+70) UCI 237 (+18) DEFUNCIONS 22.301 (+7) Rt 1,34 (-0,06) REBROT EPG 1.330 (-8) VACUNACIÓ DOSI 1 4.663.181 (+34.032) DOSI 2 3.870.931 (+70.951) Actualització: 15/07/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 4.663.181 ( +34.032 ) 69,7% (+0,5) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 3.870.931 (+70.951) 58% (+1,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 701.859 (-25.511) Actualització: 15/07/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.317.377 (+44) REBUIG A LA VACUNA 72.797 (+118) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 5.438.872 Dosis Moderna/Lonza: 747.959 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.526.586 Dosis Janssen: 248.135 Actualització: 12/07/2021

Ladel coronavirus ha enviat als hospitals catalans 70 persones més, amb la qual cosa ja hi ha 1.255 hospitalitzats per Covid-19. A més, divuit persones més han entrat a l'UCI en les darreres hores. En total hi haElsaquest dimarts (8.294 comptant els tests serològics), una xifra alta atès que Salut ja no fa proves als contactes estrets de positius que són asimptomàtics. El total de contagis durant la pandèmia se situa en 809.095.fins a 1,34, i el. En les darreres 24 hores s'han notificati el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.301. La incidència acumulada a 14 dies passaÉs a dir, un de cada cent catalans ha donat positiu en les últimes dues setmanes.

