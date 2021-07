Nous àudios de Florentino Pérez: bufetades a Roncero, Inda i la premsa

Nou episodi de les filtracions publicades pel diari El Confidencial sobre. En els últims àudios, el president del Reial Madrid aborda la relació del club amb els mitjans de comunicació.Concretament, Florentino assegura en les converses d'entre el 2007 i el 2012 que "s'ha de guanyar la batalla del Marca i TVE" per tal d'"". En aquest sentit, comenta que el programa El Rondo de TVE "no existirà més" i que es convertirà en "un programa madridista de"."El meu home és el 'Ferri'", diu Florentino sobre el periodista de La Sexta. "Jo el trec del grup Prisa perquè odia el grup. És un gran professional, honrat i honest, i aquests són uns sectaris de l'hòstia". El president blanc diu que "".Encara sobre Prisa, el dirigent afirma que "s'ha d'aglutinar la resta, tots contra Prisa". I té unes contundents paraules contra el mediàtic, del diari AS i El Chiringuito de Jugones: "Si algú li diu alguna cosa s'arruga... S'ha d'anar a per ell.", sentencia.Florentino Pérez també es refereix a, aleshores director del diari Marca. "No es pot redreçar, està crescut. Si es posa ell a les fotos, se'n va de viatge... s'ha considerat un paio important.. Escolta, que estàs de director per l'Antonio i per mi, que vam pressionar el Pedro J", exclama.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor