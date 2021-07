El transport públic a la demanda, un servei a l'alça a l'entorn rural

El batlle de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, a Can Trona. Foto: Xavier Borràs.

La directora general de Transports i Mobilitat, Mercè Rius, a Can Trona. Foto: Xavier Borràs.

El representant de l’operadora TEISA, Àlex Gilabert. Foto: Xavier Borràs.

Fins a 30 parades, segons la demanda

5 a Sant Esteve : polígon de la Serra, Centre d’Atenció Primària (CAP), carrer Ample, carretera de Santa Coloma i cruïlla de l’Alberg.

: polígon de la Serra, Centre d’Atenció Primària (CAP), carrer Ample, carretera de Santa Coloma i cruïlla de l’Alberg. 3 als Hostalets : trencant del cementiri, Local Social i aparcament.

: trencant del cementiri, Local Social i aparcament. 5 a Joanetes : Can Trona, Local Social, l’Hostal de Dalt, la Coromina i carretera de Sant Esteve a Can Trona.

: Can Trona, Local Social, l’Hostal de Dalt, la Coromina i carretera de Sant Esteve a Can Trona. 2 a Puigpardines : trencant de Puigpardines i Cooperativa de la Vall d’en Bas.

: trencant de Puigpardines i Cooperativa de la Vall d’en Bas. 5 a Sant Privat : Consultori, Ca la Carmelita, veïnat del Salt del Sallent, nucli antic i veïnat de Pocafarina.

: Consultori, Ca la Carmelita, veïnat del Salt del Sallent, nucli antic i veïnat de Pocafarina. 1 a Verntallat-Les Preses : carrer de Pau Casals.

: carrer de Pau Casals. 4 al Mallol : veïnat Nou, Veïnat Cirera, les Olletes i entrada al puig del Mallol.

: veïnat Nou, Veïnat Cirera, les Olletes i entrada al puig del Mallol. 2 a la Pinya : parc infantil de Can Gaburra i veïnat de l’Avellana.

: parc infantil de Can Gaburra i veïnat de l’Avellana. 1 a Riudaura : carrer d’Olot.

: carrer d’Olot. 2 a Olot: estació d’autobusos i Hospital Comarcal.

236 línies de transport a la demanda a prop de 750 nuclis de població

¿Qui els anava a dir a les dones grans de Sant Privat d'en Bas que ara fa sis anys van aconseguirper anar els dilluns al mercat d'que, passat aquests temps, el servei s'estendria tots els dies de la setmana i arreu dels set pobles que conformen el municipi de la Vall d'en Bas, junt amb les Preses i Riudaura? Vet aquí, doncs, el que s'ha presentat aquest dimecres a: el(per app o per telèfon) de laEfectivament, el Departament de la Vicepresidència i deposa en marxa dilluns vinent aquest nou servei de transport públic, una modalitat de transport a la demanda afavorirà lapels set pobles de la Vall sense haver de recórrer al vehicle privat i apostant per la mobilitat. Després de treballar conjuntament amb l’, el, aquesta possibilitat serà una realitat a partir del 19 de juliol.La directora general dejuntament amb el batlle de la Vall d’en Bas,, i el representant de l’operadora TEISA,, han presentat el nou servei als representants del Consell Comarcal i dels municipis per on transcorre la línia.L'amfitrió d'aquest presentació a Can Trona,, s'ha mostrat moltpel fet que finalment el municipi, de no més de 3.000 habitats dispersos en, compti amb un servei de transport com cal, sense haver de dependre deli oferint diverses possibilitats horàries durant tota la setmana.ha explicat les millores que representa aquest sistema de transport a la demanda per a la comarca: “Amb aquesta actuació es dona un pas més en laa la Garrotxa, amb un servei adaptat a les necessitats de mobilitat dels diferents nuclis per tal que puguin accedir als seus centres d’activitat i serveis de manera àgil i eficient aprofitant les eines digitals per millorar l’oferta als ciutadans.”Per a Mercè Rius, “la implantació di garantir que el transport públic arribi a totes les zones del territori amb un disseny ajustat a les necessitats reals i en col·laboració amb les entitats locals.”Finalment, la directora general de Transports i Mobilitat ha aprofitat l’acte d’avui per anunciar que “properament es faranen els serveis a la demanda existents a la, elo la.”En concret, de dilluns a divendres, aquest nou servei oferirà, establint nexes amb altres línies de transport públic.La particularitat del Clic.cat és que: passarà per les parades que s’hagin demanat amb reserva prèvia (fins a 15 minuts abans que surti el bus de la parada inicial). Hi ha unes parades establertes a cada poble i uns horaris prefixats amb regularitat que es faran des de Sant Esteve d’en Bas i des de la parada de busos d’Olot.En aquest sentit,que, en funció de les reserves fetes pels viatgers,per recórrer els 45 km que implicaria passar per les 30 parades existents.El servei només fa el trajecte per uns trams quan algú en té necessitat i en funció de la reserva prèvia de manera que s’optimitzen els recursos, amb unaque podria arribar al 40%, segons Àlex Gilabert (TEISA).Les parades estan distribuïdes de la següent manera:Cada parada estarà degudament senyalitzada, ja sigui amb unao bé amb unsque indicaran que aquell és el punt concret on s’atura el servei.El primer servei sortirà d’a lesi dea les. El darrer servei sortirà a lesh d’i a lesh de. Els horaris s’han pensat per ajustar-se al dia a dia, en situacions com ara arribar a l’hora per fer-se analítiques al CAP de Sant Esteve o anar als entrenaments esportius al vespre.Pel que fa al preu, el bitllet senzill tindrà un cost. Tot i això, es podran comprar(una targeta moneder de TEISA). Utilitzant aquest targeta el preu del bitllet serà d’. Aquestes targetes són multipersonals, i es podran comprar i carregar al mateix bus.Hi ha dues opcions per reservar el servei de transport Clic.cat de la Garrotxa: descarregar-se l’per a dispositius mòbilso trucar al, que opera entre les 8.00 h i les 20.00 h.El servei ha nascut amb l’objectiu d’apostar per la mobilitat col·lectiva sostenible i de moment ofereix aquestes parades, però s’anirà adaptant en funció de la demanda. Aquest projecte, operat per la companyia, compta amb elde la Generalitat de Catalunya, que aquest primer any hi ha invertit unsElde la Generalitat contribueix a garantir la cohesió territorial i l’equitat, alhora que fomenta una mobilitat sostenible des de fa més de 30 anys. Amb el Clic.cat es fa un salt endavant per millorar-lo, digitalitzar-lo i ampliar-lo.Un dels casos amb més acceptació d’aquest servei és l’implantat a la demarcació de Girona (inicialment a les comarques del) amb 6.138 viatgers en 429 dies de servei al Gironès, i 1.493 viatgers en 394 dies de servei a les 3 rutes del Pla de l’Estany. Totes elles gestionades per la companyia Teisa. El servei ofereix la possibilitat d’accés a persones amb mobilitat reduïda (PMR) i pel que fa a la tarifa està integrat a l’Al Gironès hi ha una mitja de(28 viatgers/dia laborable) des de l’inici de l’any 2021. Al Pla de l’Estany, la demanda se situa entre els 20- 30 passatgers setmanals.D’altra banda, el passat mes de març van entrar en funcionament dues línies noves, a la comarca de l’, amb l’objectiu de facilitar la mobilitat laboral entre el polígon Les Comes i els municipis adjacents: Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí.També a l’Anoia, a l, el passat mes de maig, va començar a funcionar un servei de transport a demanda Clic.cat, basat en una solució digital de l'empresa Shotl que va guanyar la sisena edició del concurs d'innovació Smart Catalonia Challenge.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor