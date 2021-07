Mor un vianant atropellat per un camió a l'AP-7 a l'Alt Penedès

Accident greu a l'AP-7 a l'altura de Castellet i la Gornal sentit Tarragona. Hi ha una persona a terra tapada amb una manta. pic.twitter.com/4cB5t1CIdP — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) July 15, 2021

. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 4.28 hores, informant d'un accident al punt quilomètric 207 de la citada autopista.Per causes que s'estan investigant, un camió ha atropellat mortalment un vianant, segons ha informat elArran de la incidència s'han activat 12 patrulles dels Mossos, dues dotacions de Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Només hi ha un carril obert en sentit sud a la zona del sinistre, amb aturades de fins a un quilòmetre. Amb aquesta, ja sónen accident de trànsit aquest any.

