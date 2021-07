Entren en vigor la limitació de reunions a 10 persones i el tancament d'establiments a les 00.30 hores

La cinquena onada impacta l'arrencada del Govern

ha publicat aquest dijous les restriccions contra la Covid anunciades pel Govern el passat dilluns. La publicació suposa la seva entrada en vigor, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hi donés el vistiplau aquest dimecres.Així,respectant 30 minuts més per a activitats recreatives musicals que ja tenen aquest previsió perquè puguin desallotjar el públic. També es limitentant en públic com en privat, excepte si són bombolles de convivència. També es prohibeix menjar o beure en grup a l'espai públic.I és que la pressió de la pandèmia continua. Aquest dimecresha registrat 8.555 nous contagis, 127 ingressats més i 10 persones més a les. En total hi ha 219 persones en cures intensives, de les quals una desena tenen menys de 30 anys. Elsi altres col·lectius no vacunats són els que estan rebent més fort els efectes d'aquesta, que també comença a afectar ja altres grups d'edat més vulnerables. La velocitat de transmissió de la pandèmia, però, continua baixant malgrat que encara se situa en 1,40. La pandèmia, per tant, es manté en expansió a l'espera de veure si les noves restriccions funcionen. La cinquena onada ha impactat amb duresa en l'arrencada del Govern que lidera Pere Aragonès , que en tan sols tres setmanes ha passat de defensar -i posar en pràctica- una reobertura pràcticament total -oci nocturn, restauració, festivals de música massius- a haver de fer una marxa enrere sense precedents. Això agafa el Govern encara en construcció. Quan pretenia posar les bases del pla de xoc social i de la recuperació econòmica -especialment a través dels fons europeus-, el tàndem que formen Aragonès i Jordi Puigneró s'ha vist superat per les xifres de contagis, que encara serien més lesives si no s'hagués accelerat la campanya de vacunació.El problema, com en altres episodis de la pandèmia -abans ambde consellera, ara ambal capdavant de-, és que s'ha col·lapsat l'i puja la. Tot plegat, a banda, compromet un estiu en el qual hi havia posades moltes esperances en la. De portes endins es dona per fet que es trigarà "setmanes" a normalitzar la situació, per bé que la xifra de víctimes mortals no tindrà res a veure amb les onades anterior per l'avenç en la immunització. En tot cas, i durant uns quants dies, tornen les restriccions a Catalunya.

