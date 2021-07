La manca de personal col·lapsa els CAP al Camp de Tarragona

El CAP Jaume I, al carrer Felip Pedrell de Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

Els metges, cap a casa derrotats

Més d'un miler de signatures perquè reobrin els CAP

. Segons dades del Departament de Salut, a la regió sanitària del Camp de Tarragona aquest passat dilluns es va arribar a un màxim històric:. A això se li ha de sumar que part del personal està dedicat també als centres de vacunació massiva i que ens trobem en plenade contagis, la ja endèmica manca de personal al sistema sanitari -públic i concertat- no fa més que agreujar la situació.Els més perjudicats,. Però també els professionals sanitaris es queixen i alguns, amb la síndrome del burnout, acaben agafant la baixa. Les baixes només són part d'un còctel encara més important, i és que a l'estiu -a diferència de l'any passat, no hi ha hagut reorganització- és quan se solen agafar la major part de les vacances.Al CAP "més massificat" de la ciutat de Tarragona, el CAP Jaume I,. Ho diu, delegada de primària pel sindicat, que assegura que les treballadores estan "esgotades" perquè estan atenent malalts crònics, encarregant-se del procés de vacunació i també administren les incidències de l'àrea de respiratori o Covid.que entra al seu centre de referència. Alguns fins i tot ignoren les mesures del Govern i continuen anant al CAP per a qualsevol dolència o per fer-se la PCR en saber que ha estat en contacte amb un positiu. D'altres, tot i no ignorar-ho, hi van igualment al·legant malestar:En el mateix sector laboral, ha arribat el punt en què: "Hi ha manca de personal i com que no hi ha borsa de treball no poden fer reforços d'infermeria", destaca aquesta delegada de SATSE. Això a la pràctica vol dir queEn la mateixa línia opina, delegada de SATSE a la-pertanyent a la- i infermera del CAP de. Recorda que l'any passat ja van agafar les estudiants de quart curs i això ha provocat que, diu, "comença a ser la nostra activitat normal". A Torredembarra no hi ha punt de vacunació massiva, però al centre hi ha la possibilitat de fer-ho per a persones de mobilitat reduïda o que no es puguin desplaçar i, per tant, entre un i tres dies a la setmana el personal ha d'atendre també aquest servei.A la capital del Baix Gaià l'increment de casos es va registrar especialment "a partir de la nit de Sant Joan". Després, brots ocasionats en discoteques van acabar de fer el fet i "s'ha contagiat tothom, tant la gent de fora com la gent d'aquí". I és queEls contactes entre els joves també són més elevats i per això la Generalitat, sobrepassada per les circumstàncies, ha decidit no fer proves a contactes asimptomàtics, així com implantar el toc de queda . Això, però, no resol res, ja que segons Rubio "si no els fas la prova, la gent jove no fa el confinament". "Desbordats" pels contactes estrets i amb una mitjana de 120 proves diàries programades més les d'urgències,i acaben contagiant, també, als professionals.Al CAP Llibertat Reus-3 -gestionat per l'ICS- la situació "està fatal", segons, delegat del sindicat(MC), que alerta que s'hauria de "començar de nou amb l'estudi de càrregues assistencials" que es va acordar al 2019 després de la vaga del sector. "Ha quedat obsolet perquè", afirma, fins al punt deI és que l'increment de visites telemàtiques és una evidència que no tan sols afecta als usuaris sinó també als professionals. Molts no se senten "còmodes" en aquesta nova praxi mèdica i "se'n van cap a casa amb la sensació que no s'ha acabat la feina" pel gran nombre de trucades que hi ha llistades."Això no ha de ser així", lamenta París, que es pregunta "on ens hem equivocat" perquè la situació hagi arribat a un punt de límit com l'actual.Per la seva banda,, delegat de Metges de Catalunya a l'atenció primària de la Fundació CAUS, així com també metge al CAP de, comenta que a l'atenció continuada -les urgències- és on es nota més el "col·lapse". Si béi els positius són molts: 25 dilluns, al cap de setmana més de 70. ", és gent que té família o que són contactes estrets i no saben que han de fer quarantena", explica.Pel que fa a reforços, és la mateixa situació que a la resta de l'atenció primària: "N'hi ha hagut, però no els que hi hauria d'haver, no hi ha metges disponibles". La conseqüència per al pacient: "".Precisament al voltant de les queixes sobre l'atenció primària,. Sílvia Labodia Llop, portaveu del Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública, explica que ja han recollit més d'un miler de signatures. "La gent està molt cansada, a més té pinta que el nou model es quedarà molt de temps", afegeix, en relació a les contractacions de personal informàtic.Qualifica de "desatenció" la que es dona a l'atenció primària i lamenta que. Però més enllà de la pandèmia, fins i tot, relata, hi ha qui denuncia haver estat més temps del compte amb una baixa perquè cap sanitari no li ha trucat per confirmar l'alta mèdica.En el sentit de l'atenció telefònica, l'esglaó més dèbil és el 061 . Sergi Arbonès, president del comitè d'empresa de la sala de Barcelona, explica que actualment viuen en una "allau de trucades" permanent que es veu intensificada sobretot quan les autoritats anuncien noves mesures.Atenent consultes, comunicar-se amb contactes estrets de positius de Covid i gestionar les vacunacions, els treballadors del servei lamenten la. "Això fa que la gent no acabi d'agafar rodatge i vagi tot més lent", diu Arbonès, que tot i així reconeix que quan s'acabi la pandèmia arribaran els expedients de regulació d'ocupació: "Un servei que abans el feiem 300 persones ara el fem més de 1.000".

