Bolsonaro, hospitalitzat amb dolor abdominal

El president del Brasil,, ha estat ingressat aquest dimecres a l'Hospital de Les Forces Armades de Brasília, la capital del país, després de patir dolor abdominal. Així, el mandatari ha hagut de cancel·lar les seves reunions i compromisos previstos per aquesta jornada.Tal com ha indicat la cadena de televisió, el president se sotmetrà al centre sanitari a una sèrie de proves que encara no han estat especificades. Les mateixes fonts han destacat que Bolsonaro seguiràdurant un període d'entre 24 i 48 hores, tot i que es troba "animat".El cap de gabinet de la Presidència,, ha indicat a través d'un missatge al seu compte de Twitter que Bolsonaro "gràcies a Déu està bé" i que "només estarà en observació després d'algunes proves".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor