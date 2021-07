Consulta aquí la llista de 158 municipis on s'aplicarà el toc de queda

Només tres setmanes després de reobrir bona part de l'activitat frenada per la pandèmia i d'aixecar la majoria de restriccions que feia mesos que, amb més o menys intensitat, s'arrossegaven des de la segona onada de la Covid-19, el Govern ha decidit sol·licitar al(TSJC) l'aplicació del toc de queda en 158 municipis , tots ells de més de 5.000 habitants,durant -com a mínim- una setmana. El motiu és l'escalada imparable de contagis , que ha col·lapsat l'atenció primària i s'ha instal·lat als centres hospitalaris malgrat l'acceleració de la vacunació. La petició per aplicar el se suma a les noves restriccions, que ja han rebut l'aval del TSJC per poder-se aplicar immediatament. L'encarregat de verbalitzar el retorn al toc de queda ha estat el presidenten una declaració institucional des del Palau de la Generalitat."Ho fem amb el compromís detan aviat com sigui possible", ha apuntat el dirigent d'ERC, que ha puntualitzat que la restricció afectarà els municipis en els quals la incidència acumulada sigui de. "Apliquem el toc de queda de manera meditada i raonada, sabem que és una mesura severa", ha admès el president de la Generalitat. Si la justícia ho avala, el confinament nocturn es començarà a aplicar aquest mateix cap de setmana per evitar la interacció social, que és la causant de l'increment de contagis, especialment en aquell segment de la població que encara no disposa de la pauta completa de la vacuna. Laés també un dels béns a "preservar", segons Aragonès.Aquesta és laon s'aplicarà la mesura.

Els municipis afectats pel confinament nocturn by edicio naciodigital on Scribd

