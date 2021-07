Pueyo fa fora el líder dels comuns del govern de Lleida

, ha fet fora "de facto" el regidor d'Habitatgedel govern de la ciutat. El paer en cap ha retirat tots els càrrecs a l'edil del Comú de Lleida i tercer tinent d'alcalde en considerar que ha tingut una actitud "deslleial" després de negar-se a defensar la postura de l'executiu lleidatà en eli d'anunciar que la seva formació votaria en contra de la reparcel·lació. Pueyo també ha apartat Talamonte de la, tots tres per retirar els càrrecs que tenia fins ara el regidor dels comuns, que queda com a edil del govern però sense ostentar cap cartera. El mateix Pueyo assumirà lesque Talamonte havia gestionat fins ara.En una compareixença aquest dimecres, Pueyo s'ha mostrat contundent contra el regidor dels comuns i ha defensat el seu govern: "", ha apuntat l'alcalde, que ha convidat el Comú a fer unade la capital del Segrià, tensionat en els darrers mesos per la qüestió urbanística . "No és la primera vegada que Talamonte actua de govern i d'oposició i és profundament deslleial", ha lamentat Pueyo, que també ha afegit que "no es pot repicar i anar a la processó".El detonant de la decisió de Pueyo ha estat la negativa de Talamonte aa la junta de compensació del SUR 42, la zona on s'hauria de construir el centre comercial de Torre Salses. El regidor es va abstenir i no va votar que "no" en el punt de l'ordre del dia que habilitava el president de la junta aTalamonte és un dels responsables de ladel projecte de Torre Salses, una situació que ha derivat en pressions a l'executiu iper part dels promotors del pla, que no veuen una base jurídica suficient que avali la demora en els tràmits d'aprovació.

