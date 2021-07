Pacients i sanitaris de l'Hospital del Mar denuncien manca de personal

de Barcelona han protestat aquest dimecres davant del centre sanitari perque pateix el centre. Xavier Tarragón, membre del Comitè d'Empresa de l'Hospital del Mar, ha explicat que la situació que viu el centre és "un reflex del que pateix tota la sanitat a Catalunya".Tarragón ha denunciat que, alertant que aquest any la situació s'agreujarà per la Covid i l'esgotament dels treballadors. "S'han de posar diners sobre la taula i no només paraules boniques i aplaudiments, que considerem hipòcrites", ha defensat.La protesta d'avui ha estat convocada pel col·lectiu Acampada Mar, que denuncia que la manca de recursos suposa unLa plataforma també denuncia que. "Calculem que durant els cinc primers mesos de l'any les treballadores es van veure obligades a fer unes 18.000 hores extres, una barbaritat que ha sigut necessària per mantenir l'activitat", ha explicat Tarragón.per atendre pacients Covid-19. Des del centre hospitalari també asseguren que "tota la capacitat d'hospitalització del centre està en servei o està preparada per poder acollir malalts". Al seu torn, les mateixes fonts hospitalàries indiquen que l'Hospital de l'Esperança i del Centre Fòrum, centres de suport a l'Hospital del Mar, també estan preparats per oferir suport d'hospitalització en cas que fos necessari."Tot plegat obliga realitzar un esforç de reorganització del personal", assenyalen des de l'Hospital del Mar. En especial, afegeixen, en relació al personal d'infermeria i amb afectació a les cirurgies i a l'àrea ambulatòria. Amb tot,

