La Intersindical-CSC posa un peu a la SEAT

La Intersindical es prepara per entrar amb força a la planta de SEAT de Martorell, per la seva "importància estratègica i de país". El sindicat, que es defineix independentista, feminista i de classe, està buscant suports per a presentar-se a les pròximes eleccions sindicals de 2023 amb l’objectiu de fer sentir la veu d'un sindicat que no és "del règim", argumenta Marta Molina, portaveu de la unió territorial del Baix Llobregat i l'Hospitalet. De moment, ha constituït i presentat secció sindical amb els seus afiliats a l'empresa.

La unió territorial del Baix Llobregat, una de les més industrioses del país, es va reactivar fa mig any i compta ja amb 1.200 afiliats i té presència a algunes grans empreses de la comarca com Ciments Molins i està començant a entrar en contacte amb treballadors d’Amazon o Sanitaris Roca, entre d’altres. El sindicat vol exercir funcions de contrapoder i es diferencia dels sindicats majoritaris CCOO i UGT per no haver participat dels acords de la Transició espanyola o les reformes del sistema de pensions i no ser "còmplices de l’estat i la patronal".

La Intersindical ha presentat mesures per millorar les condicions laborals a la planta de Martorell, a partir de les aportacions fetes per treballadors de l'empresa. Advoquen per redistribuir la plantilla, ja que treballadors d’edat avançada "fan tasques que no tocarien per l’edat", i assolir majors cotes de conciliació laboral, amb idees concretes com la creació d’una escola bressol pels fills dels treballadors, i posar "seny" als horaris.

Pel que fa al canvi de producció cap al cotxe elèctric, molt vinculat als fons Next Generation, veuen necessari accelerar-lo i concretar-lo, ja que "la incertesa actual angoixa els treballadors", segons Molina. Un altre "cavall de batalla" és l’assoliment dels mateixos drets i condicions laborals pel personal externalitzat que "fa la mateixa feina que els treballadors de la SEAT" i una major transparència en els canvis dels convenis.

El sindicat acusa l'empresa de no estar complint els acords en matèria de gènere. Tot i que SEAT es comprometia a augmentar el nombre de dones en càrrecs alts i intermedis, el percentatge no ha variat en els últims deu anys, segons dades facilitades pel sindicat. En matèria de gènere, també aposten per a instaurar un permís menstrual, incloent-hi els homes trans, . Tot i que SEAT es comprometia a augmentar el nombre de dones en càrrecs alts i intermedis, el percentatge no ha variat en els últims deu anys, segons dades facilitades pel sindicat. En matèria de gènere, també aposten per a, incloent-hi els homes trans, com van aconseguir a l'Ajuntament de Girona

n els últims mesos s'ha sumat la unió territorial de Catalunya central i "comença a ser un referent al país", amb 14 seus territorials, explica Molina. Tot i que tenen una forta implementació a l’administració pública, estan fent les primeres passes per aconseguir entrar a l’empresa privada. Les últimes incorporacions destacades són els comitès d'empresa de Frit Ravich, El Punt Avui i UFEC Salt. El sindicat independentista està en procés de creixement , sobretot després d'haver liderat les vagues vinculades al procés independentista, com ara la del 3 d'octubre de 2017. A més del Baix Llobregat, ei "comença a ser un referent al país", amb 14 seus territorials, explica Molina. Tot i que, estan fent les primeres passes per aconseguir entrar a l’empresa privada. Les últimes incorporacions destacades són els comitès d'empresa de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor