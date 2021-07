L'acord entre Messi i el Barça, a tocar

L'era de Leo Messi al Barça sembla que no arriba, encara, al seu final. L'argentí i el club, segons l'Esportiu, han arribat a un principi d'acord per cinc temporades, i per tant, el nou contracte, expiraria el 2026. Tot i això, Messi podria no completar les cinc temporades com a jugador i podria exercir d'ambaixador culer als Estats Units.



Segons diferents informacions, l'astre acceptaria una rebaixa del seu salari del 50% i tindria una clàusula que podria arribar fins als 600 milions d'euros. L'aspecte econòmic havia estat un dels grans inconvenients per la negociació, ja que la situació del club és complicada i la Lliga havia posat impediments per inscriure tant a Messi com a les noves incorporacions.

L'argentí tancaria així un període de dues setmanes sense pertànyer al club -el contracte vigent expirava l'1 de juliol- i un any caòtic des que va enviar un burofax al Barça per comunicar formalment la seva intenció de marxar immediatament.van portar el capità al límit, tot i que finalment va ser retingut contra la seva voluntat.

L'aparició de jugadors prometedors durant l'última temporada, com Pedri, Araujo o Ansu Fati, i el retorn de Joan Laporta a la presidència de l'entitat, han estat els motius que han fet canviar d'opinió Messi. El president es presentava a les eleccions com l'últim recurs per renovar l'argentí i sembla que ho aconseguirà.



D'aquesta manera, Messi -que fa unes setmanes va complir 34 anys- arribarà a les 19 temporades jugant al Camp Nou. En aquest temps, no ha parat de trencar registres i ha liderat l'equip per aconseguir 10 Lligues, 4 Champions, 7 Copes del Rei, 3 Mundials de Clubs, 3 Supercopes d'Europa i 8 Supercopes d'Espanya, a banda de 6 Pilotes d'Or. Recentment ha aconseguit la Copa Amèrica amb l'Argentina.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor