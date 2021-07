Només el 8% dels ingressats a l'UCI tenen la pauta completa de la vacuna

"Una tempesta perfecta"

Altres notícies que et poden interessar

La, ha explicat aquest dimecres que el 77,6% dels pacients ingressats a lesno està vaccinat, mentre que el 14,6% té una immunitzaciói el 7,8% lade vacunació. Ho ha dit en la roda de premsa de seguiment del procés d'immunització, en la qual també ha concretat que delsun 71% no està vacunat, un 13% ho està parcialment i un 16% té la pauta completa.Amb xifres d'aquest dimecres, el total de pacients ingressats als hospitals catalans és de, la qual cosa suposamés que en l'anterior recompte, i els ingressats a les UCI són, deu més que en el balanç de dimarts. El 5ja ha rebut les dosis necessàries perquè la vacuna contra lasigui eficaç.Cabezas ha dit queque els no vaccinats siguin persones que no s'han volgut administrar la dosi o, perquè hi ha pacients ingressats que van ser hospitalitzats quan no s'havia obert la seva franja d'edat o feia poc que estava oberta per poder vacunar-se.La directora del Servei Català de la Salut,, ha afirmat que, si continua el ritme actual d'ingressos hospitalaris d'aquí a una setmana, es podria arribar als, que no són xifres d'onades prèvies, però que repercuteixen en la tensió del sistema.Craywinckel ha remarcat que els centres hospitalaris comencen a notarquan no s'ha descongestionat l'atenció primària, i ha afegit que elha rebut fins aen un dia. La secretària ha dit que la situació epidemiològica és, amb una alta incidència sobretot entre els joves, i ha reconegut que la majoria dels casos es registren enQuant als motius del, Cabezas ha parlat de la coincidència amb el, elsde final de curs i les, una obertura que ha incrementat lai la incidència de la variant delta, que han configurat una "tempesta perfecta".Cabezas també ha explicat que el creixement d'aquesta onada ha afectat més els, i ha remarcat que la vacunació "ha frenat" l'impacte als hospitals. Sobre la incidència de la, Cabezas ha subratllat que suposa el, mentre que ha reiterat l'alta transmissibilitat de la soca i la necessitat d'administrar lade la vacuna per fer-hi front, "és clau".La secretària de Salut Pública ha assegurat que Catalunya ja ha administratdels diferents vaccins, i que la setmana vinent, malgrat disposar de menys vacunes, permetrà injectar més primeres dosis, prioritzant els més grans de 30 anys, i segones dosis

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor