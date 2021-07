El Govern es reuneix d'urgència per estudiar el toc de queda

Altres notícies que et poden interessar

El president de la Generalitat,, encapçalarà aquest dimecres a les cinc de la tarda una reunió extraordinària de la. La trobada és prèvia a una reunió del, i es preveu que s'estudiï l'informe dels serveis jurídics de la Generalitat que avala demanar al(TSJC) un. Aragonès farà una declaració institucional a les 19.30.La trobada es farà poques hores després de l' aval del TSJC a la limitació de reunions dei el, mesures anunciades aquest dilluns, però que encara no han entrat en vigor, perquè no s'han publicat alA la trobada de les 17 hores hi participaran, a més d'Aragonès, el vicepresident, la consellera de la Presidència,, el conseller d'Interior,, i el conseller de Salut,, a més de la portaveu del Govern,. El president també es reuneix a les 16 hores amb l'El document dels serveis jurídics del Govern que avala el toc de queda, però, concreta com a "condició" que aquest confinament nocturn s'hauria d'aplicar, en funció de les. L'opció de decretar la mesura a tot el país no es contempla perquè no hi ha. A més, en cas d'acabar aprovant la mesura, necessitaria l'aval del TSJC.Aquest mateix dimecres, el, ha donat per fet que és "qüestió d'hores" que el Govern acabi decretant el toc de queda en horari nocturn. Batlle ho ha dit després de reunir-se aquest mateix dimarts amb els consellers Argimon, Vilagrà i Elena.

