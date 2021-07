El TC declara inconstitucional el primer estat d'alarma del govern espanyol

Sorpresa al govern espanyol

El(TC) ha conclòs, dividit, que el confinament total adoptat pelen el primerva ser inconstitucionals. Després d'un debat intens, l'alt tribunal ha aprovat la ponència presentada pel magistrat conservador, que sosté que el confinament general va suposar una-concretament del dret de circulació- que no tenia empara en l'estat d'alarma, sinó que necessitava un estat d'excepció. La resolució ha estat adoptada per la mínima, sis magistrats hi han estat a favor i cinc en contra.D'aquesta manera,contra diversos preceptes del decret llei 463/2020, que va declarar l'estat d'alarma el març de 2020. La sentència es farà pública en els propers dies. Hi han votat a favor els magistrats Antonio Narváez, Alfredo Montoya, Ricardo Enríquez, Santiago Martínez-Vares i Encarnación Roca, i compta amb cinc vots particulars dels magistrats contraris: el president del TC Juan José González Rivas i els jutges Andrés Ollero, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido i María Luisa Balaguer. El debat va arrencar dimarts i es va fer evident laLa sentència del TC considera que lesadoptades pel govern espanyol eren necessàries per frenar lade la pandèmia, però estableix que el marc en el qual es van adoptar -l'estat d'alarma- no era l'adequat perquè es tractava de "suspendre" drets, no pas de "limitar-los". Calia, doncs, un estat d'excepció. Els cinc magistrats contraris a la decisió argumenten que amb l'estat d'alarma que va decretar el govern espanyol n'hi havia prou. El posicionament del TC deixa a la corda fluixa els milers de multes que es van posar a gent que es va saltar el confinament . No adopta la mateixa decisió respecte al tancament de comerços, fet que hauria obert la porta a milers de reclamacions patrimonials a l'Estat.El"respecta" la sentència del TC, però es mostra "pel seu caràcter inèdit" i es referma que el reial decret era "per salvar vides". Fonts de l'executiu insisteixen que s'ajustava a lai a la llei orgànica de l'estat d'alarma, i apunten que ara els"estudiaran" una resolució que –recorden- s'ha adoptat per majoria simple i amb TC dividit. "Estem davant una decisió sense precedents", sosté La Moncloa, "perquè tots els països de l'entorn han recorregut a fórmules similars dins de les seves respectives legislacions per lluitar contra la pandèmia".Sense aquell decret, continuen aquestes fonts, "no s'hauria arribat a temps de parar el virus i no hagués estat possible mantenir les mesures necessàries per aturar el seu avenç més enllà de 60 dies". La Moncloa també recorda que el TC es pronuncia fruit d'un recurs de Vox, una formació que "va votar l'estat d'alarma" al

