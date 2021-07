CCOO i UGT reclamen a Barcelona un augment del salari mínim i la derogació de la reforma laboral

Fins a 200 persones s'han aplegat aquest dimecres al migdia davant de la delegació del govern espanyol convocades per. Els dos sindicats han reclamat a l'executiu de Pedro Sánchez un(SMI) i laEls sindicats han exigit a la Moncloa la convocatòria d'una mesa de diàleg social per abordar aquests dos elements "fonamentals". "Que no es pensi que amb l'acord parcial sobre pensions guanya temps indefinit pels altres temes sobre la taula", ha avisat el secretari general de la UGT,El secretari general de CCOO,, ha insistit que l'executiu espanyol "no pot congelar de manera efectiva la pujada del salari mínim", recordant que fins i tot la comissió d'experts va recomanar que s'incrementessin els sous més baixos, que ara mateix són de 950 euros.Els sindicats han qualificat les propostes deara que la pandèmia sanitària ha tornat a agreujar-se. CCOO i la UGT. Concretament han reclamat al Govern que després d'un mes de "nomenaments" arribin les "concrecions". Per exemple, amb una millor gestió de la renda garantida de ciutadania o un increment l'índex de renda de suficiència de Catalunya, que fa onze anys que està congelat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor