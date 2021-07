El govern espanyol vol ampliar els permisos de maternitat i paternitat a sis mesos

La ministra de Drets Socials,, ha anunciat que està treballant amb el Ministeri d'Igualtat per. Així ho ha anunciat en l'acte sobre la llei de diversitat i protecció de totes les famílies, en què ha defensat que Espanya té "un compte pendent amb les famílies amb nens acabats de néixer":La norma, que es preveu que estigui llesta a finals d'any, inclourà una prestació universal per criança de fill que "no depengui del compte corrent de la família" i que permeti criar els fills "amb dignitat". Per això, ha dit Belarra, la intenció del seu ministeri és quei sigui compatible amb altres prestacions.El secretari d'estat de Drets Socials,, ha afegit que es valora introduir en la llei de diversitat familiar un "permís remunerat per a la cura". El número dos del ministeri que dirigeix Belarra ha lamentat laBelarra ha garantit que la nova llei protegirà les famílies monomarentals i les famílies LGTBI, i en aquest sentit, ha qualificat que és una "urgència" reconèixer la "diversitat" davant la normalització dels "discurs d'odi".

