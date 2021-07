Salut farà cribratges a monitors i infants de casals i colònies

Altres notícies que et poden interessar

Elha anunciat que a partir de dilluns s'obrirà a lesun cribratge amblimitat al sector del lleure educatiu, en contret alsi als. Es recomana fer els testos cada tres dies en cas de les activitats sense pernoctació i tres dies abans de l'inici d'activitats amb pernoctació, segons ha explicat la responsable de programes intersectorials de Salut en infància i adolescència,La secretària de l'Agència de Salut Pública de Catalunya,, ha anunciat que la setmana vinent també s’habilitaran cues específiques peren els punts més massius. Elsanys perquè la incidència de la Covid-19 "no ha tingut la pujada d'altres franges d'edat" i perquè el procedimentfa convenient una edat mínima, segons Asso.No es coneix amb certesa el nombre de farmàcies que oferiran els cribratges, però el president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona,, ha assegurat que seran "més de la meitat". Aquest estiu hi ha més activitats previstes que el 2020 però també que el 2019. En concret hi ha, segons el secretari d’Infància, Adolescència i Joventut,Serra ha afegit que elso més que poden participar en el cribratge són al voltant dei elssón. Els joves de menys de 16 anys que es facin la prova hauran d'anar acompanyats d'un progenitor o tutor per poder participar en el dispositiu. En cas que el jove tingui, serà derivat al servei d'atenció primària.No s'enviaran SMS, sinó que els participants en activitats del lleure podran participar en el cribratge simplement entrant en una de lesque l'ofereixin. Al gruix de farmàcies, tot i que pot ser que alguns establiments més petits ho requereixin, ha dit Asso.Aquesta estratègia se suma als, fins ara exclusius pels monitors, que es van posar en marxa el cap de setmana passat en sis punts habilitats a. En els pròxims dies també es preveu que les farmàcies comencin a vendre els testos d'antígens sense recepta

