afronta un estiu amb unal del 2020. Els principals factors de risc són la manca de pluja i l’estat de la vegetació, però també l’activitat humana en el medi natural.Per afrontar aquesta situació, la Generalitat desplegarà els màxims recursos per la campanya forestal d’estiu, que es concentra entre el 15 de juny i el 15 de setembre. En total, hi destinarà més de-entre bombers professionals, bombers voluntaris, agents rurals i protecció civil, entre d’altres-,i més d’unaaixí comdel cos d’Agents Rurals.Amb tot, una vegada més també serà clau la conscienciació ciutadana per prevenir el foc. L’any passat, uno bé per una negligència. Durant el 2020, onze incendis van ser provocats pel llançament d’una burilla. El conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, ho va resumir així durant la presentació del dispositiu de la campanya forestal: “L’actitud no ha de ser d’alarma, però sí d’alerta davant un estiu complicat”. Elena va recordar que “la tendència dels darrers 15 anys en el número d’incendis és decreixent”, gràcies a la major conscienciació ciutadana i també a la tasca de Bombers, Agents Rurals, Protecció Civil o les ADF, però va fer una crida a “no abaixar la guàrdia”.Catalunya encara una nova campanya forestal després d’un any 2020 que va registrar el número d’incendis més baix dels darrers anys, no tant per la reducció de la mobilitat que va causar la pandèmia de la Covid-19, sinó per unes millors condicions climàtiques. L’any passat es van registrar 150 incendis forestals i 91 hectàrees cremades, una xifra molt baixa si agafem ladels darrers 15 anys:La campanya forestal, que arriba en plena fase de desplegament del, comença garantint el mínim de personal en tots els parcs de bombers funcionaris. Per adequar la resposta operativa al canvi climàtic i a la desestacionalització del risc forestal, a més, s’han incrementat les contractacions de personal per períodes de 6 mesos.Pel que fa als vehicles, els Bombers de la Generalitat n’estan renovant la seva flota ambtipus bomba rural pesant (BRP) amb una inversió de 40 milions d'euros. Els Bombers ja n’han rebut 22 noves unitats, que s’afegeixen a la renovació dels 263 vehicles lleugers que van arribar el juliol de 2020.La campanya arrenca a més, amb la instal·lació dea 39 emplaçaments distribuïts per tot el territori, que abasten les zones de més risc d’incendi forestal. En cas de declarar-se un incendi, aquestes càmeres són especialment útils per controlar la seva evolució i decidir com abordar la seva extinció.Pel que fa als mitjans aeris, se’n desplegaran 24 en total: cinc avions de vigilància i atac, als quals aviat s’hi afegiran quatre avions del Ministeri d’Agricultura, cinc helicòpters de comandament i deu helicòpters bombarders.Els Bombers de la Generalitat han incorporat a la seva operativa un dron que ha de servir per millorar la seva resposta en les emergències. Aquesta nova eina donarà suport en l’extinció dels incendis forestals, però també en altres àmbits operatius.Una altra novetat d’enguany és laal Departament d’Interior, un fet que facilitarà la coordinació i l’eficàcia en la campanya forestal. Aquesta mesura representa la incorporació de 490 agents, 259 vehicles, 16 drons i un helicòpter d’aquesta unitat que durant tot l’any fan vigilància, inspecció i prevenció, amb 11.400 actuacions vinculades a la prevenció d’incendis, de setembre del 2020 a juny d’enguany.En relació amb la importància de la prevenció, tal com va exposar la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, en un context d’emergència climàtica, la prevenció és imprescindible per fer front als efectes dels incendis sobre els nostres boscos. El Departament ha reforçat els ajuts a les franges de protecció de les urbanitzacions, recolzant econòmicament els ajuntaments per executarPer minimitzar els riscos de la sega, amb la col·laboració dels pagesos i pageses, Agents Rurals i el DACC implementen la campanya de la sega, un pla de prevenció relacionat amb els treballs de sega dels cereals que ha permès reduir un 80% el nombre d’incendis per aquesta qüestió.Fora de campanya, però, com a mesures de prevenció d’incendis, Acció Climàtica i Agents Rurals han dut a termeamb el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF), que han cremat 323 hectàrees. També la campanya del borrissol per evitar els incendis en els boscos de ribera, remullant el borrissol que desprenen els pollancres.A més, es continua amb el control de les activitats de risc, que resten prohibides entre el 15 de març i el 15 d’octubre.A banda dels recursos humans i materials destinats a la prevenció i extinció d’incendis, des de la conselleria d’Interior es fa una crida a la col·laboració ciutadana per alertar dels focs com abans millor.Qualsevol persona que vegi alguna columna de fum o indici de foc forestal ha de trucar al Telèfon d’Emergències, perquè és el canal d’entrada dels avisos que activa tots els serveis d’emergències. L’any passat elva rebre 7.700 trucades relacionades amb incendis forestals.A més, enguany assumirà la gestió de les trucades a Barcelona ciutat que van adreçades a Bombers de Barcelona, això inclou les trucades que es refereixin a incendis a Collserola.

