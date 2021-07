Mor una dona per un xoc entre dos turismes al centre de Tarragona

. La víctima, d'uns 70 anys, va impactar frontalment contra un altre vehicle, a la cruïlla entre els carrers Apodaca i Orosi.L'accident va tenir lloc pels volts de les dues del migdia, segons confirmen fonts municipals. Es dona la circumstància, a més, que. La dona va ser traslladada a Hospital de Santa Tecla on va morir.Segons les mateixes fonts, com a resultat del xoc, el vehicle que havia envaït el carril contrari "per causes encara per determinar" va acabar encastat a la façana d'un edifici del carrer Apodaca i va produir danys de consideració al vehicle de la víctima, i també a un altre cotxe aparcat i a diversos contenidors.Fins al lloc dels fets es van desplaçar dues ambulàncies i dues dotacions de la Guàrdia Urbana.. Un cop traslladat a l'Hospital Joan XXIII, se li va fer una anàlisi de sang que va donar negatiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor