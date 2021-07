Les carreres amb més nota de tall i els estudis més sol·licitats

Els estudis més sol·licitats

A la tercera posició del rànquing hi trobem Matemàtiques a la UPC, amb un 13,218 i a la quarta, Medicina de la UB al Clínic, amb un 13,146. El mateix grau a la UPF ocupa la cinquena posició, amb un 13,098.La llistala completen Estudis Internacionals d'Economia i Empresa – International Business Economics –que s'imparteix en anglès- en el sisè lloc amb un 13,039, el doble grau d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la UB (13,032), Medicina al Campus Bellvitge de la UB (12,988), Enginyeria Física a la UPF (12,984) i el doble grau de Física i Química a la UAB tanca el 'top ten' (12,877)., amb 1.764 peticions per 172 places; Psicologia també a la UB, amb 1.185 sol·licitants per 480 places; i Medicina a la UAB, amb 1.182 peticions per 350 places. En quarta posició hi ha Administració i Direcció d'Empreses a la UB, amb 1.077 peticions i 780 places; i en cinquena Infermeria al Campus Bellvitge de la UB, amb 902 sol·licitants per 315 places.Per universitats, l, la UAB 9.696, la UPC 6.402, la UPF 3.890, la UdL 2.807, la URV 3.802, la UdG 3.609, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 2.553 i centres mixtos un total de 462 estudiants.

Notes de Tall Primera Assignacio Juliol 2021 by Adolescents on Scribd

