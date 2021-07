Es reintrodueixen al seu hàbitat natural més de 320 tritons del Montseny

Un exemplat de tritó del Montseny. Foto: Iñaki Relanzón

Un amfibi endèmic en situació de vulnerabilitat extrema

Els centres que crien tritons, claus per a la seva supervivència

Primer pla d'un tritó del Montseny. Foto: Daniel Fernández / Diputació de Barcelona

Un total deun amfibi endèmic en perill crític d’extinció, s’han amollat al seu hàbitat natural procedents de centres de cria. La feina constant de tots els centres de cria ha fet possible que aquesta primavera s’hagin reintroduït 60 exemplars juvenils i 268 larves d’aquesta espècie en diferents torrents del Montseny.D’aquests, 21 larves han nascut al, i la resta de larves i tots els juvenils procedeixen dels centres de cria de la Generalitat de Catalunya: elAquesta reintroducció es fa en el marc del projectecoordinat per la, que compta amb la participació de Forestal Catalana, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el GRENP i el Zoo de Barcelona mateix. La reintroducció, que es va fer a finals de maig i començaments de juny, se suma a la feta l’any passat, en la qual es van amollar 235 individus més, i el seu èxit es reflecteix en el fet que des de l’any 2010 s’han introduït al seu hàbitat natural gairebé 1.500 d’exemplars de tritons en sis torrents diferents.L’objectiu del programa de conservació és, d’una banda, mantenir unals centres per garantir el futur de l’espècie davant la crítica situació a la natura de les poblacions originals, i, de l’altra, augmentar la seva àrea de distribució amb l’amollada d’exemplars en nous torrents. Gràcies a aquest programa de reintroducció, la cria en llibertat de l’espècie s’ha multiplicat en els últims anys.És imprescindible també fer un seguiment continu de la població introduïda una vegada ja fan vida a la natura. Aquestes reintroduccions suposen una feina de coordinació entre diferents institucions i científics per assegurar que el torrent on s’amollen els animals compleix els requisits que necessita l’espècie, i també per seleccionar acuradament els individus perquè tinguin lanecessària per fundar una població sana.Les primeres poblacions d’aquesta espècie,, van ser descobertes l’any 1980, però es van atribuir a l’espècie del tritó pirinenc. Més tard, l’any 2005, estudis morfològics van concloure que es tracta d’una espècie per si mateixa, el tritó del Montseny, amb dues sub-espècies, l’oriental i l’occidental.L’espècie solament viu en uns trams de setque posats linealment no fan ni 3,5 km. Per tant, el perill d’extinció és altíssim.Dins els treballs coordinats entre diferents institucions de salvaguarda de l’espècie, l’any 2007 es va iniciar el programa de cria en captivitat de l’espècie aladscrit a la Generalitat situat a Santa Perpètua de Mogoda. L’any 2013, i atesa la situació d’alta vulnerabilitat davant problemes que pogués patir l’espècie en captivitat, el Zoo de Barcelona es va incorporar al programa coordinat de cria de l’espècie. Poc després, s’hi va sumar un tercer centre de cria també de la Generalitat situat al

