El govern de les Illes es querella contra Naim Darrechi i demana tancar-li TikTok

No permetrem que ningú a les nostres Illes presumeixi d'haver comès abusos sexuals ni inciti a altres a cometre-los.



Ens querellam. Pels drets de les dones, per la llibertat sexual, per una terra que diu no al masclisme.https://t.co/S9GYoEBsoq pic.twitter.com/I0oJoc0rlT — Francina Armengol (@F_Armengol) July 13, 2021

Elha anunciat que escontra el tiktokerper les declaracions en què presumia d'per poder mantenir. El vídeo es va fer públic fa pocs dies i ha provocat una onada d'indignació per les paraules del jove de 19 anys, que té prop de 27 milions de seguidors al seu compte deLa querella serà permitjançant engany a un nombre indeterminat de dones, incitació a la violència contra les dones i la seva llibertat sexual i tots aquells delictes que puguin sorgir durant la instrucció de la causa. "No permetrem que ningú a les nostres illes presumeixi d'haver comès abusos sexuals ni inciti a d'altres a cometre'ls", ha dit la presidenta de les Illes,El govern balear alerta que Darrechi té més de 26 milions de seguidors a TikTok, molts d'ells adolescents, i que des de l'administració s'ha de vetllar perquè els continguts emesos a la xarxa sociali reproductius de les dones". Concretament, el tiktoker presumia d'ejacular dins de les noies sense consentiment i després dir que era "estèril". La ministra d'Igualtat,, ha portat el cas a laParalel·lament, l'ha demanat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que tanquin el canal de YouTube i el compte de TikTok de Darrechi. La consellera de la Presidència i presidenta de l'Institut Balear de la Dona, Mercedes Garrido, ha denunciat que la pràctica que explica el jove "ha posat moltes dones en situació de risc pel que fa a malalties de transmissió sexual i a embarassos no desitjats".

