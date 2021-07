El TSJC es queda la causa contra Natàlia Garriga pels preparatius de l'1-O

El(TSJC) s'ha declarat competent per jutjar la consellera de Cultura,, processada pels preparatius del. El tribunal remarca que es queda la part de la causa que fa referència "exclusivament" a Garriga, no pas a la resta de processats entre els quals hi ha diversos alts càrrecs de la Generalitat El motiu és que la consellera -que l'any 2017 era directora de serveis del Departament d'Economia que pilotava- és aforada i el seu cas s'ha de veure ali no en tribunals ordinaris. Garriga està processada per una delicte de. El tribunal també té entre mans la causa contra, considerats els arquitectes de l'1-O i també aforats.Segons la jutge, instructora de la causa al, sosté que la consellera va enviar correus per informar sobre l'espai on s'havia de fer el recompte de vots de l'1-O i era l'enllaç entre Josep Maria Jové -secretari d'Economia el 2017- i, amb qui va mantenir una entrevista i que seria l'encarregada de la logística d'emmagatzematge del material de l'1-O. Fa quasi quatre anys que la causa està en marxa. Es va fer pública el 20 de setembre de 2017 amb la detenció de diversos alts càrrecs de laGarriga va ser citada a declarar el 8 de juny a laper ordre de l'. Ja era consellera i la jutge instructora li va permetre no declarar. Havia estat citada juntament amb una desena d'exalts càrrecs de la Generalitat, però Garriga havia al·legat que, com a consellera, és aforada davant TSJC. "Hem de fixar la nostra competència per fixar la nostra competència per conèixer el procés penal que se segueix contra ella, exclusivament en allò que se segueix contra Garriga", diu el tribunal.Per això, el TSJC ha acordat reclamar a l'Audiència de Barcelona que remeti la documentació que afecta la consellera per proseguir amb el procediment judicial. El tribunal també diu que caldrà obrir unperquè l'acusació i la defensa de Garriga indiquin tot allò necessari per remetre el cas a la sala civil i penal.

