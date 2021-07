El TC aborda dividit la legalitat de l'estat d'alarma

El(TC) aborda en el ple d'aqueta setmanadecretat pelel març de 2020 arran de l'explosió de la. El debat, segons han informat diversos mitjans, s'afronta amb unaentre els magistrats de l'alt tribunal, que hauran de determinar si les restriccions imposades per la primera onada de laes van adequar al marc de la Constitució. La decisió que s'adopti és important i marcarà el camí a seguir en cas de limitació de drets davant d'una emergència sanitària.Està previst que la votació es faci aquest dimecres i podria anul·lar elper, cosa que implicaria l'anul·lació d'uni condicionaria les futures restriccions en cas de repunts importants de la pandèmia. Això és el que defensa, segons apunta El País, el ponent de l'esborrany de la sentència, el conservador. Sosté que durant el confinament es va produir una suspensió de drets fonamentals que no en tenia prou amb la cobertura legal de l'estat d'alarma.El debat va arrencar dimarts i es va fer evident la. Les posicions dels magistrats es mantenen molt allunyades: cinc magistrats -conservadors i progressistes- consideren que davant de la pandèmia n'hi havia prou amb un estat d'alarma; cinc altres magistrats -tots conservadors- sostenen que cal decretar un estat d'excepció. El vot de la magistrada, del sector progressista, és una incògnita. La decisió es preveu per aquest migdia, però es podria ajornar fins dijous.Tot plegat, en un moment de repunt de la pandèmia arran de la. Les xifres de morts no s'acosten a les dels moments més durs de l', però l'explosió de contagis és un fet -especialment a Catalunya- i continuarà durant força setmanes. El Govern ja ha decretat noves restriccions que han de rebre l'aval del(TSJC) en els propers dies. No es descarta, tampoc, sol·licitar l'aplicació d'un nou toc de queda municipal per mirar de doblegar la corba.

