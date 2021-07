Els Bombers tenen «indicis sòlids» de qui va provocar l'incendi del Baix Llobregat

Imatges aèries de l'estat actual de #IFCastellvideRosanes Ara mateix, #bomberscat tenim estabilitzat aproximadament un 75% de l'incendi. Intensifiquem feina abans no comenci a bufar la marinada als volts del migdia #INFOCAT pic.twitter.com/1CCFdNGZUa — Bombers (@bomberscat) July 14, 2021

Els Bombers tenen "indicis sòlids" sobre qui va causar l'incendi que ja ha cremat 200 hectàrees a Castellví i Martorell. Així ho ha explicat el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delort, en una entrevista a TV3 en què ha destacat que és un foc originat per una negligència humana."La situació és complicada perquè el país té un 64% d’extensió de bosc. El risc d’incendi és especialment alt", ha advertit, i s'ha referit a la influència de la planificació urbanística, si bé ha matisat que "no s'ha de deixar de viure a la serra de Collserola, com tampoc caldrà marxar de les urbanitzacions d’arreu del país".Delort ha assegurat que no es pot "fiar-ho tot a l'extinció ni deixar-ho tots en mans de l’administració", i ha demanat responsabilitat a la ciutadania.Elshan treballat durant tota la matinada amb 67 dotacions terrestres enque continua actiu i ara crema 186 hectàrees, segons els últims càlculs dels Agents Rurals.A primera hora del matí, els Bombers han informat que ja tenienEls treballs s'intensificaran abans no comenci a bufar la marinada als volts del migdia.

