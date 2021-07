Florentino Pérez va qualificar Ronaldo i Mourinho d'«anormals» l'any 2012

Nova entrega dels àudios per capítols del diariamb declaracions explosives i privades de. En aquesta ocasió es van efectuar l’any 2012 i el dirigent blanc feia referència llavors de manera força despectiva a, qui ha estat un dels grans jugadors dels últims anys del club, i, qui va ser entrenador del primer equip entre 2010 i 2013.“Cristiano està boig. Aquest tio és un imbècil, un malalt. Us creieu que aquest tio és normal, però no és normal, si no, no faria les coses que fa. L’última tonteria que va veure tot el món mundial... per què creus que fa aquesta tonteria?”, deia sobre Ronaldo.També tenia paraules per a Mourinho: "no mana res a Cristiano. Igual que no mana res a Mourinho. Cero patatero. Fins i tot per a les entrevistes. Res. Ni puto cas. Aquests tios amb un ego terrible. Malcriats els dos, l’entrenador i ell, i no veuen la realitat, perquè els dos podrien guanyar molt més diners si fossin d’una altra manera. Aquests són dos anormals, perquè estem parlant de molts diners en els drets d’imatge. A més, amb aquesta cara que tenen, d’aquesta manera tan desafiant, cauen malament a tot el món. Si laés el contrari, tot el contrari!”En els primers àudios fets públics, El president del Reial Madrid va criticar el 2006, "les dues grans estafes" del club blanc. Sobre l'exdavanter, actual entrenador del filial madridista, en va dir que era "un paio negatiu que". De l'exporter, que també treballa actualment per al club, en deia que era "un ninot que no té alçada ni hi veu bé".El Reial Madrid ha emès un comunicat en el qual Florentino Pérez ha anunciat que estudiarà iniciarper la filtració dels àudios i ha assegurat que estan "fora de context".

