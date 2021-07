Vergés demana no posar el focus en els joves per la cinquena onada

Altres notícies que et poden interessar

La vicepresidenta del Parlament i exconsellera de Salut,, s'ha mostraten una entrevista al programa Cafè d'Idees de TVE, ha qualificat de "molt correcte" que el Govern estigui valorant totes les opcions per contenir la pandèmia, inclòs el toc de queda Vergés ha desvinculat l'increment de casos a Catalunya d'"imatges concretes" com les dels festivals de música . "La diferència que estem veient és perquè la gent jove encara no ha estat vacunada, no és perquè siguin culpables o estiguin fent alguna cosa diferent del que fa la gent més gran", ha argumentat.L'exconsellera ha manifestat que no pot entendre per què no s'han venut testos d'antígens a les farmàcies abans en un context d'emergència sanitària. Vergés no entén els impediments sobre polítiques de medicaments que hi ha hagut i ha subratllat que altres països han superat aquests obstacles venent testos fins i tot en supermercats.Sobre la seva gestió, l'exresponsable de Salut ha remarcat que la resposta a l'epidèmia incumbia tota la societat, per la qual cosa era "imprescindible" que les mesures s'entenguessin, fugint del "paternalisme", amb l'objectiu de, en referència a l'economia.Vergés ha qualificat de "molt intensa" la relació amb l'expresident, però, i ha evitat pronunciar-se sobre el fet que l'expresident afirmés al seu dietari Les hores greus que es connectava d'amagat a les reunions del Procicat, on ha remarcat que es prenien decisions "tècniques".

