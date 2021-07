Els Bombers treballen tota la nit en el foc del Baix Llobregat, que perd intensitat

⚠️La columna de fum que es veu des de Sant Andreu és per l’incendi que crema al barri de Valldaina de Castellví de Rosanes 🚒13 dotacions terrestres i quatre helicòpters treballen a la zona pic.twitter.com/O34xDHEaNv



— Sant Andreu de la B. (@Ajuntamentsab) July 13, 2021

Imatges aèries de #IFCastellvídeRosanes. Hora d'avís: 16.12h. Ara mateix, #bomberscat hi estem treballant amb 24 dotacions terrestres i 9 #maer pic.twitter.com/BbvNiqgNDe — Bombers (@bomberscat) July 13, 2021

Imatge de les flames cremant la Serra de l'Ataix Foto: Jordi Ordoñez Àlvarez

El foc, a tocar dels habitatges de Castellví de Rosanes Foto: Jordi Ordoñez Àlvarez

Elshan treballat durant tota la matinada amb 67 dotacions terrestres enque continua actiu. La intensitat de les flames ha baixat considerablement coincidint amb l’increment progressiu de la humitat relativa durant la matinada, que ha fregat el 60%. Tot i això, i especialment al flanc dret de l’incendi, hi ha hagut algunes represes degut al vent que ha començat a bufar a la zona.han treballat amb eines mecàniques, manuals i amb foc tècnic en diferents punts de l’incendi, per tal d’ancorar-ne el perímetre, com ara a les zones més pròximes de li en un barranc pròxim a la urbanització Taió. A primera hora del matí es començaran a reincorporar a l’incendi els mitjans aeris per donar suport a les tasques d’extinció.Segons l'últim recompte fet públic ahir a la nit,, de les quals 151 corresponen a zona forestal, la majoria a Martorell i Castellví de Rosanes.El centre de comandament s'ha establert a Sant Andreu de la Barca.de Castellví, dels quals 51 han estat allotjats en hotels, i una vintena d'avis d'una residència de Martorell. Aquests últims han passat la nit en pisos d'un centre sociosanitari.Des del cos d'emergència han explicat que l'estratègia per combatre aquest foc és unal principi per intentar estabilitzar-lo el més aviat possible. Tot i això, les flames avancen descontrolades pel vent en alguns punts creant diversos focus secundaris en descendent.L'incendi va néixer ahir a la tardaL'avís es va donara un quart de cinc de la tarda.Bombers va demanar en un primer moment a la població delsque es confinessin a casa per seguretat. Els Mossos d'Esquadra també va evaquar tres cases aïllades de la zona i l'Ajuntament de Martorell va desatllotjar el complex esportiu.Protecció Civil manté activada l'alerta delÉs demana a la ciutadania no abaixar la guàrdia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor