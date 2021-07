Així avança la represa dels creuers al Port de Barcelona

El 26 de juny va atracar al Port de Barcelona l'MSC Grandiosa, el primer creuer que arribava a la capital catalana des de l'esclat de la pandèmia. Un primer pas en la represa d'aquesta activitat que es preveu segura, esglaonada i sostenible. De fet, s'espera pel mes d'agost l'arribada de les primeres companyies nord-americanes.



A bord de l'MSC Grandiosa, de la companyia MSC Cruises, el 26 de juny van arribar uns 1.800 creueristes, sobretot turistes italians i alemanys. A més, 500 persones van embarcar al Port de Barcelona. Es tractava dels primers creueristes des del març del 2020, en una activitat que va quedar totalment cancel·lada amb la pandèmia.



Més de 3 milions de creueristes anuals

El 2019 va ser el darrer any que l'activitat de creuers es va poder desenvolupar amb normalitat. Pel Port de Barcelona hi van passar un total de 3.137.978 viatgers, dels quals quasi un 60% tenien la capital catalana com a port base. De fet, els creueristes van suposar una de cada deu pernoctacions hoteleres a la ciutat comtal.



Les dades d'enguany quedaran molt lluny de les del 2019 després que l'any passat no s'arribés ni als 200.000 creueristes. Seran, en tot cas, un impuls molt important per a la recuperació d'un sector que ha patit una greu crisi arran de la pandèmia de Covid-19.



Cal tenir en compte, de fet, que és una indústria que dona feina a més de 9.000 persones a Barcelona, factura anualment uns 1.083 milions d'euros i genera una contribució al PIB català de 562 milions d'euros anuals, segons les dades del Port de Barcelona. En aquest sentit, el sector deixa una contribució econòmica per càpita molt superior al turisme en general. Si la despesa mitjana dels visitants que pernocten a Barcelona és de 69,9 euros diaris, en el cas dels creueristes de port base arriba a 230.



Màxim control sanitari

La llarga aturada de l'activitat ha permès dissenyar detingudament els protocols per a la represa tant a nivell d'infraestructura, com dels treballadors del port i, òbviament, dels creueristes. “La feina feta fins ara ens permet garantir la seguretat de passatgers, tripulacions, treballadors del port i ciutadans des d’un punt de vista sanitari. Però també garantir que l’operativa dels vaixells, tot i els nous protocols existents, serà àgil i que les infraestructures i serveis funcionaran a la perfecció”, apunta Carla Salvadó, subdirectora general de Comercial i Màrqueting del Port de Barcelona.



Entre altres mesures, els passatgers han d'acreditar una PCR negativa prèvia i han de passar test d'antígens abans d'embarcar i durant el trajecte. També hi ha control diari de temperatura, mascareta obligatòria, distància de seguretat i desinfecció dels equipatges, entre altres mesures. A més, es preveuen estàncies de confinament i es garanteix capacitat de diagnòstic a bord.