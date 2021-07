Un incendi a Castellví de Rosanes deixa una gegant columna de fum

⚠️La columna de fum que es veu des de Sant Andreu és per l’incendi que crema al barri de Valldaina de Castellví de Rosanes 🚒13 dotacions terrestres i quatre helicòpters treballen a la zona pic.twitter.com/O34xDHEaNv



— Sant Andreu de la B. (@Ajuntamentsab) July 13, 2021

Des de Martorell pic.twitter.com/KTs68Hd8m2 — Endavant les Atxes (@endavant_atxes) July 13, 2021

Imatges aèries de #IFCastellvídeRosanes. Hora d'avís: 16.12h. Ara mateix, #bomberscat hi estem treballant amb 24 dotacions terrestres i 9 #maer pic.twitter.com/BbvNiqgNDe — Bombers (@bomberscat) July 13, 2021

Incendi a tocar de Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Arriben les primeres dotacions aèries. pic.twitter.com/hVIkrLQFCm — Eduard Querol Boira (@QuerolEduard) July 13, 2021

Des de Martorell pic.twitter.com/KTs68Hd8m2 — Endavant les Atxes (@endavant_atxes) July 13, 2021

Columna de fum de l'incendi Castellví de Rosanes vista des de Manresa#IFCastellví #incendi pic.twitter.com/X9MiN7YJ2C — 𝕊𝕒𝕟𝕕𝕣𝕦𝕤𝕜𝕒 ||*|| 🎗 (@sandra_svi) July 13, 2021

Unavisible des de diversos punts del Vallès amaga un(Baix Llobregat) i que ja afecta a part del terme municipal de Martorell. L'avís s'ha donat a un quart de cinc de la tarda.Els(35 unitatsterrestres i 11 mitjans aèris) per apagar les flames. Des del cos d'emergència han explicat que l'estratègia per combatre aquest foc és unal principi per intentar estabilitzar-lo el més aviat possible. Tot i això, les flames -que ja han cremat vint hectàrees- estan sent empeses pel vent creant diversos focus secundaris en descendent.Bombers també ha demanat a la població dels barris de Can Sunyer i Valldaina de Castellví de Rosanes que es confinin a casa per seguretat. Els Mossos d'Esquadra també han evacuat tres cases aïllades de la zona i l'Ajuntament de Martorell ha desallotjat el Complex Esportiu. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla INFOCAT. És demana a la ciutadania no abaixar la guàrdia atès que el risc d'incendi encara és molt elevat.Cal desmentir que l'incendi s'hagi produit a la Serra de Collserola, tal com han apuntat alguns usuaris a les xarxes socials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor