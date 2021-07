​El govern espanyol aprovarà la venda de test d'antígens sense recepta a les farmàcies

Altres notícies que et poden interessar

La ministra espanyola de, ha anunciat que dimarts que ve elaprovarà un reial decret que permetrà la venda de, és a dir, d'antígens o d'anticossos, contra laen farmàcies i sense la necessitat de recepta.En compareixença davant la comissió de Sanitat i Consum del Congrés dels Diputats, Darias ha reivindicat que "es fa necessariper identificar de forma més ràpida els casos positius i fins i tot d'asimptomàtics, com està passant en la població de 12 a 29 anys, i controlar de la manera més eficaç la".L'esborrany de la nova norma, publicat al maig i al qual ha tingut accés Europa Press, justifica que "la disponibilitat de proves d'autodiagnòstic per a la COVID-19 permetrà a la població general la realització de les, el que per una banda reduirà en certa manera lasanitaris i permetrà la identificació ràpida de sospites de casos positius".De la mateixa manera, el Ministeri reconeix que la crisi sanitària per la COVID-19 "fa necessari augmentar la capacitat diagnòstica", a fi d'identificar de forma ràpida sospites de casos positius, per prendre lesi aixíi al mateix temps "atendre els afectats per la pandèmia i ajudar a la seva recuperació"."Tenint en compte que l'exigència ded'aquests productes constituiria una important barrera per al seu ús, és convenient incloure'ls entre els productes d'autodiagnòstic exceptuats de la necessitat de prescripció per a la seva adquisició en farmàcies", va explicar el Ministeri en el seu esborrany.Després d'aprovar aquesta norma, les proves d'autodiagnòstic de la COVID-19 s'uniran a, com els de l'i de la, així com els destinats a la determinació de la glucèmia o la detecció de VIH. Igual que aquests productes, els tests per detectar la COVID-19 podran tindran permès realitzar publicitat.

