Quatre incendis forestals marquen l'inici de la temporada d'estiu

Tot i que les temperatures d'aquest dimarts no han estat les més elevades de l'estiu, els Agents Rurals han activat el pla Alfa per risc alt d'incendis a gairebé tot Catalunya. Les previsions, malauradament, s'han complert: fins araA un quart de cinc de la tarda s'ha avisat d'una enorme columna de fum visible des de diversos punts del Vallès que amaga un virulent incendi de vegetació a Castellví de Rosanes (Baix Llobregat), just darrere de. Hi treballen 12 dotacions terrestres i cinc mitjans aeris.L'incendi avança entre el. Els Bombers han desallotjat el Complex Esportiu La Vila i han demanat als veïns i veïnes dels barris de Can Sunyer i Valldaina de Martorell que es, ja que hi ha molta fum.Un altre foc aparatós ha cremat set hectàrees entre Lloret de Mar i Tossa , majoritàriament de vegetació forestal, tot i que també ha afectat una la planta superior d'una casa. S'ha confinat una trentena de persones als habitatges, donada la proximitat del foc, però no ha estat necessari desallotjar els veïns. En aquest cas, les flames s'han iniciat en un vehicle a la vora de la carretera i s'han estès finalment a la zona boscosa.També a, els Bombers estan treballant en un incendi que ha cremat al voltant de 7,5 hectàrees de. Ja està, però un total de 13 dotacions terrestres continuen remullant el perímetre afectat per les flames. Segons informen els Agents Rurals, l'incendi va ser causat peri es tracta del tercer incendi produït per llamps en aquesta zona des de la tempesta del dia 11 de juliol.Els Bombers han treballat en un altre(Maresme), al camí de can Garra. L'avís d'aquest foc ha arribat a les 11.40 hores. S'han activat sis dotacions terrestres i un helicòpter de comandament. El foc està envoltat pels bombers des de les 12.22 hores i s'està remullant la zona amb quatre dotacions terrestres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor