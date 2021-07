A casa solem posar més aliments del compte al congelador, sovint perquè no sabem que poden perdre les seves propietats. A continuació teniu el llistat defruites com melons i verdures com l'api, el cogombre i l'enciam no s'han de congelar perquè perden les seves propietats.crema agra, crema lleugera o iogurt acabaran separant-se quan estan congelats, de manera que cal mantenir-los fora del congelador.mentre que els formatges durs, com el cheddar, suís i parmesà, suporten el congelador, formatges com el de crema, el mató i el formatge de cabra no s'hi han d'emmagatzemar.es perden les propietats del fregit.perden les seves propietats quan es congelen soles.si realment voleu congelar la pasta cuita, assegureu-vos que està lleugerament poc feta per obtenir millors resultats.els podeu trencar, barrejar-los i congelar en una safata de glaçons, per exemple. Sencers amb closca mai han d'entrar al congelador.

