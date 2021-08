Congelar pot ser una solució definitiva per salvar diversos aliments que es poden fer malbè si es queden a la nevera diversos dies, encara que com bé sabràs hi ha aliments que no és recomanable congelar... Recuperem un recull d'aquells aliments que es poden congelar i conservar en perfectes condicions sense que es facin malbé:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor