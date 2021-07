La plantilla d'atenció a la violència masclista de Barcelona denuncia manca de recursos

Les treballadores delde l'Ajuntament de Barcelona tornen a denunciar deficiències en l'organització de l'àrea. El conflicte pel conveni laboral s'ha tancat, però. Aquest dimarts al matí la plantilla s'ha manifestat a les portes de l'ajuntament i fonts del SARA consultades perasseguren que el servei està saturat.El SARA es va municipalitzar el 2016 i cinc anys després. Denuncien que no disposen de diners per fer arribar a les usuàries i que això dificulta que puguin tenir cobertes totes les necessitats bàsiques. "Hi ha treballadores que han posat diners de la seva butxaca", asseguren.També alerten que els espais d'acollida estan plens i. Es tracta dels mateixos allotjaments temporals on s'envia famílies víctimes de desnonament i que entitats en defensa del dret a l'habitatge han criticat per manca de condicions dignes."No podem fer un acompanyament real a les víctimes", lamenten. Com a exemple,. "Durant aquest temps, el risc per a la persona al lloc on viu pot augmentar i potser arribem tard", insisteixen. La llista d'espera de sis setmanes també es produeix en demandes com l'atenció psicològica, asseguren.La plantilla del SARA està integrada per 40 treballadores i les fonts consultades lamenten que l'Ajuntament exigeix uns resultats que, segons consideren, són impossibles d'aconseguir amb els recursos de què disposen.Fonts oficials municipals consultades per aquest diari asseguren que l'Ajuntament té la "voluntat política de continuar oferint un servei d’atenció i recuperació de les violències masclistes el màxim d’eficient i que doni resposta a les necessitats de la ciutadania". Aquest dimarts, rDes de l'Ajuntament expliquen que "se’ls ha tramès amb detall el treball que s’està realitzant per tal de resoldre definitivament les qüestions plantejades", mentre que la les demandes plantejades i assegura que en alguns casos l'Ajuntament ha situat el 2023 com a horitzó per resoldre-les.

