​Es pot tornar a congelar un aliment descongelat?

Aquesta és la pregunta que molts ens fem quan volem allargar la vida útil dels aliments. Per tal de sortir de dubtes, Carol Ann Rinzler va escriure una guia amb consells que es diu Nutrició per a Dummies, de Planeta.És un manual amb instruccions sobre els aliments per a principiants, en el qual també subratlla quin és el temps de conservació dels aliments refrigerats i que depèn de dos factors: el primer és el tipus d'aliment en si, i el segon la qualitat de l'envasat (com millor sigui, més temps durarà a la nevera). "", precisa.Rinzler explica que el departament d'Agricultura dels Estats Units no diu "res" en contra de tornar a congelar el menjar que ja s'ha descongelat, sempre que encara contingui cristalls de gel o es noti fred al tacte. Ara bé, els, com els macarrons amb formatge,. El motiu és ben senzill, "en treure el plat del congelador, la salsa agafa la temperatura ambient molt abans que les parts sòlides, de manera que els microorganismes comencen a fer la seva feina quan el menjar encara està dur com una pedra. Si treus un plat amb salsa del congelador és per consumir-se de seguida. Si no, caldrà tirar-lo", adverteix.L'autora de més de 20 llibres sobre salut i nutrició aconsella que si un aliment sembla sospitós, cal tirar-lo directament a les escombraries sense provar-lo. "L'olor no sempre revela que un aliment ja ha caducat", alerta.D'altra banda, explica que la taca seca marró que sol aparèixer en els àpats congelats, més coneguda com a, sorgeix quan la humitat s'evapora de la superfície del menjar congelada. "Com que les cremades per congelació alteren la composició dels greixos en la superfície de la carn, també pot causar petits canvis en el gust", afegeix.Per evitar aquestes taques diu que només cal embolicar bé el menjar en paper d'alumini o en paper per congelar i guardar-la en una bossa de plàstic. "Com menys aire quedi a la borsa, menys taques marrons tindrà la carn", explica l'experta.

