El Festival Nits de cinema oriental de Vic recupera el format de sis dies amb 41 pel·lícules

Molts números 1

Durant la presentació de la 18a edició. Foto: Josep M Montaner.

Pendents de noves restriccions

Més que un aparador del cinema asiàtic

Altres notícies que et poden interessar

El Festival Nits de cinema oriental de Vic recupera el format de sis dies i projectarà un total de 41. Així ho ha explicat aquest dimecres durant la roda de premsa, director del festival, que se celebra del 20 al 25 de juliol.Les reproduccions -de 36 llargmetratges i 5 curtmetratges- tindran lloc a la, com és habitual, i enguany a l', en lloc del cinema Vigatà. Crusellas ha destacat que com és habitual hi haurà una gran "diversitat", tant de gèneres, com de cinema d'autor o més comercial.Els films provenen de la, eli l'. De les 41 pel·lícules que es projectaran, 27 seran: 11 internacionals, tres europeus, 12 a l'Estat i un al món.El director ha remarcat que al festival s'hi projectaran molts films "números 1", tant en l'àmbit comercial com el de la crítica. Entre les, destaquen dos títols que han triomfat a Hong Hong:. També s'hi podrà veure la coreanade Singapur,de l'Índia, o l'estrena mundial de, del català Albert Ventura, resident a Taiwan. La pel·lícula inaugural del festival seràLa Secció oficial a concurs comptarà amb 19 llargmetratges que opten al, el de la crítica i el del jurat, format per la directora de cinema xinesa Li Jingxiang, l'escriptor Marc Bernabé, i del director del festival Cutrecon de Madrid, Carlos Palencia.El festival comptarà amb la presència del director de cinema japonès, Yoshihiro Nishimura, que portarà el seu darrer treball:Està gairebé tot a punt per al festival. L'organització està al cas per si hi hai està retocant els serrells de la programació després de les noves mesures anunciades pel Govern . En tot cas, Crusellas ha apuntat que, de moment, hi haurài intentaran fer "tot el que estava previst". Ha posat d'exemple l'any passat, quan va ser un dels únics festivals de cinema que va tirar endavant en plena pandèmia i queper d'altres. "Ens en vam sortir", ha dit.En aquest mateix sentit s'ha pronunciat la regidora de Promoció Econòmica de Vic, Bet Piella, que ha posat en valor com es va desenvolupar el festival l'any passat. "No ens fa cap por amb les restriccions convenients", ha dit.La regidora Bet Piella també ha destacat la feina que fa el festival durant l'any:amb empreses catalanes. "Si no fos per aquestes connexions, i", ha remarcat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor