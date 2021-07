Turull arriba al poble de Puigdemont amb la seva «Travessa per la llibertat»

(Selva), el municipi natal de l'expresident. El pres polític indultat ha estat rebut per la germana de Puigdemont, Anna, que l'ha abraçat.En la seva quarta etapa de la ruta a peu, que va iniciar a Portbou (Alt Empordà) i l'ha de portar fins a Arnes (Terra Alta), han acompanyat Turull la consellera d'Universitats i Recerca,, i dos centenars de persones que caminen amb ell des de dissabte.El vicepresident de Junts ha visitat Girona en la mateixa jornada que Amer, i ha proclamat que es tracta de "dos municipis on falta una persona que ha de saber que hi ha un poble tossut i alçat que no es rendirà fins que pugui tornar a passejar per Girona i tot Catalunya"., per la qual cosa Turull ha assegurat:, i en la següent etapa visitarà al Bages. "No pararem fins que l’Anna Gabriel pugui tornar a passejar per la seva comarca", ha dit.

