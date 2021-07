Bomba al Madrid: la filtració que deixa en evidència Florentino Pérez

El president del Reial Madrid,va criticar el 2006, "les dues grans estafes" del club blanc. Sobre l'exdavanter, actual entrenador de ll filial madridista, en va dir que és "un paio negatiu que". De l'exporter, que també treballa actualment per al club, en deia que era "un ninot que no té alçada ni hi veu bé", segons publica aquest dimarts El Confidencial."Casillas no és porter per al Reial Madrid, no ho ha estat mai., el que passa és que tens als que l'adoren, l'estimen, parlen amb ell i el defensen tant. És una de les grans estafes. La segona és Raúl.", va declarar el setembre de 2006, pocs mesos després d'abandonar la presidència del club i posar fi a la seva primera etapa al capdavant de la mateixa.Repassant als anomenats 'Galàctics' que van jugar en aquella època al Reial Madrid, Pérez es va referir acom "una magnífica persona", igual que David Beckham, però va ser molt més dur amb Ronaldo Nazario i, sobretot, Raúl. "i punt. Aquests són penques tots. Raúl és dolent, que es creu que el Madrid és seu i utilitza tot el que ha desenvolupat per al seu propi benefici", explicava.En la conversa, Pérez revela que se'n va anar del Madrid "per Raúl, entre d'altres coses. Perquè ell, com que ja es considera acabat, diuÉs un paio negatiu, està destrossant el Madrid, la moral dels jugadors, perquè diguin 'és que és el Madrid el que està malament, no Raúl'. És terrible com de dolent és el noi i jo no puc amb aquest problema", es queixava.En els àudios, el president blanc critica que "". "No es pot comptar amb ells per a res i el que compta amb ells s'equivoca, et deixen tirat, és una ximpleria. JoMira que he vist col·lectius, però mai n'he vist cap com el dels futbolistes", lamentava.Pel que fa a, en unes declaracions del 2008, Pérez el va qualificar de "pobre home". "No té dos dits de front. Jo el conec perfectament.Quan es porta millor o pitjor amb la seva nòvia se li nota, no hi és. És com un nen petit. És un gosset faldiller, com un ninot, una cosa infantil", exposava."Casillas no té ni alçada, ni hi veu bé. Jo li deia a Ginés (Carvajal, representant del porter): ''. En els córners, igual, dic: 'Aquest paio no hi veu bé de lluny'. Et juro que l'hi he dit, no creguis que és mentida. Pel seu bé i per tot", reiterava.El Reial Madrid ha emès un comunicat en el qual Florentino Pérez ha anunciat que estudiarà iniciarper la filtració dels àudios i ha assegurat que estan "fora de context".

