La Moncloa nega canvis en el diàleg mentre prepara amb el Govern la comissió bilateral

La remodelació del govern espanyol deno implicarà "cap canvi de direcció" amb Catalunya, ha assegurat aquest dimarts, ministra dei nova portaveu, després del consell de ministres. Rodríguez -que ha substituïten aquesta cartera- ha afirmat, sobre el diàleg amb la Generalitat, que cal "avançar i acabar amb una etapa dura en la convivència a Catalunya". "S'han obert canals de diàleg, i s'han d'aprofitar", ha assenyalat. La portaveu, que és de, ha aprofitat per destacar els "vincles entre els catalans i els castellans de la Manxa" i ha assenyalat que, i ha esmentat que és "líder en el sector automobilístic".La nova ministra serà l'encarregada de definir, juntament amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, l'ordre del dia de la, que s'ha de reunir aquest mes de juliol. Així ho van acordar els presidentsen la trobada que van mantenir a la Moncloa a finals de juny. En aquesta comissió, segons ha detallat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, l'executiu hi portarà el traspàs d'infraestructures clau com eli l', i també del. Són demandes que Aragonès ja va verbalitzar en la intervenció davant les jornades del Cercle d'Economia Fins ara, l'arquitectura de la comissió bilateral, que no es reuneix des de l'1 d'agost del 2018, l'estaven preparant Iceta i Vilagrà. El relleu del primer secretari del PSC, segons l'executiu, no ha d'alterar els plans previstos. El Govern també té previst portar a la trobada la, que en teoria estava inclosa en l'últim paquet de l'estat d'alarma avalat per ERC però que no s'ha arribat a concretar mai, així com també la gestió de l'ingrés mínim vital. L'executiu d'Aragonès té intenció de, que s'ha celebrar al setembre.L'ordre del dia, en tot cas, no està tancat. L'última reunió de la bilateral no va servir per trobar cap via per resoldre el conflicte, i tampoc se'n van derivar traspassos o millores de competències. Un dels aspectes que sobrevolaran el final de la legislatura espanyola, que es tanca el 2023, és la, que està caducat des del 2014. Se n'ha d'encarregar, a banda de la nova ministra, la titular d'Hisenda,, com a conseller d', és qui té assignat la millora de recursos per a Catalunya. En els fòrums multilaterals, però, Aragonès dosificarà les presències: de moment, no serà a la conferència de presidents que se celebrarà aquest mes de juliol a Santander al costat de Sánchez.

